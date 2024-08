Sárvár FC (I.)–Balatonfüredi FC (NB III.) 1-0 (0-0). Sárvár, 250 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Molnár A.

Sárvár: László – Németh Á. (Fülöp, Ódor), Könczöl, Fider, Csákvári, Tokaji (Varga Á., Sinka), Potyi, Piros (Horváth J.), Vajda, Szemes, Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Balatonfüred: Sevinger – Vincze (Markó), Farkas D., Imre (Tóth L.), Mayer, Burucz, Szabó B., Schmidt (Kalmár), Tóth G., Berzsenyi (Nagy A.), Irmes (Rédling). Edző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Farkas D. (48., öngól).

A hazai csapat bátran, támadó szellemben kezdett, ami érezhetően meglepte az ellenfelet. Kemény párharcokat láthattak a szurkolók, de állta a sarat a Sárvár, sőt, sebességben és játékban jobbnak is tűnt ellenfelénél. A második félidő elején előnybe is került a vendéglátó. A folytatásban próbált váltani a Füred, de nem bírt szervezett, motivált ellenfelével – sőt, a hazai kontrák rendre veszélyesek voltak. A vendégektől egy kapufára futotta, de több helyzetet alakítottak ki a hazaiak. Teljesen megérdemelt a sárvári bravúr – és a továbbjutás!



Alpok-Zirkon Vép VSE (I.)–Dorogi FC (NB III.) 1-3 (0-3). Vép, 200 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, v.: Takács Á.

Vép: Bezdi B. – Németh Á. (Pogácsás), Baranyai K. (Illés), Czeglédi R., Bezdi Sz., Tama, Takács Á. (Beke), Balikó D., Bátori-Tóth (Baranyai N.), Takács M., Balikó M. (Balikó B.). Edző: Gombás Péter.

Dorog: Bencze – Forgó, Ferkó Á., Bokán Ba., Hajdi, Vígh (Gula), Ferkó M. (Bokán Be.), Wend (Balla), Szerencsi, Barna (Erdey), Lénárth. Edző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Balikó D. (78., 11-esből), ill., Vígh (13.), Wend (15.), Lénárth (43.).

Nagy lendülettel kezdett a vendég – erős csapattal lépett pályára a Dorog. A letámadás nem ízlett a hazaiaknak, több labdát is eladtak, amit kétszer góllal büntetett a vendég. Sőt, a félidő hajrájában egy szöglet után megszületett a harmadik dorogi gól. Fordulás után jobban futballozott a Vép, ekkor már egyanrangú csapatok csatáztak. Többször is közel járt a szépítéshez a házigazda, a vépi gól pedig egy jogos 11-es után össze is jött. Vállalható vereséget szenvedett a jól harcoló Vép – ritkán látható jó játékvezetés mellett.