A jáki Közéleti Fórum közösségi csoportban megjelent bejegyzésben a település sportegyesületének elnöke arról tájékoztat, hogy az előzetesen a vármegyei II. osztályba nevező Jáki SzSE még a bajnokság rajtja előtt visszalépteti a felnőtt és U19-es csapatát. A csapatnál létszámproblémákra hivatkoznak, amelyeket a nyáron nem sikerült orvosolni, ezért kellett meghozniuk ezt drasztikus döntést. Barczi Péter elnök a bejegyzésben kitért arra is, hogy az utánpótlás csapataik viszont több korosztályban is tovább működnek majd. Íme a közlemény:

Tisztelt Szurkolóink!

A Jáki SzSE labdarúgó szakosztálya a mai napon az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága felé is hivatalosan jelezte, hogy felnőtt és U19-es csapatát visszalépteti a megyei II. osztályú bajnokság 2024/25. évi küzdelmeitől.

Már a tavalyi szezon végén is voltak létszámgondjaink, ezeket sajnos nem sikerült olyan megnyugtató módon orvosolnunk, hogy felelősséggel tudjuk vállalni az új idényt.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt két évben valamilyen módon hozzátett ahhoz az igyekezetünkhöz, hogy a jáki focit újraépítsük. Ennek a munkának az eredménye volt az is, hogy létre tudtuk hozni kis utánpótlás bázisunkat. Az utánpótlás (U7, U9, U11, U13) képzéseink továbbra is megmaradnak. Egy ideig ők most a jáki foci.

Tisztelettel

Barczi Péter

a Jáki SzSE elnöke