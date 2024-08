Mint azt Táncsics Andrástól, a Szombathelyi Szabadisport Szövetség elnökétől megtudtuk, az idei kiírást 62 gárda kezdi meg. A férfiak már hétfőn pályára lépnek, míg a nők szeptember 28-én kezdenek. A női csapatok idén is tornarendszerben meccselnek, a tornáknak ismét a Gyöngyöshermán-Szentkirály SE sporttelepe ad otthont. Az őszi szezon november második hetében ér véget – az öregfiúk zárnak a legkésőbb. A tavaszi szezon korábban, a tervek szerint már március közepén-végén kezdődne. A nagy sikerrel futó Conoil Üzemanyagkutak Kupát idén is kiírják a szövetség munkatársai – már harmadszor. Az ősszel három játéknap lesz a kupában: szeptember 27., október 3., október 17. A tavalyi játékvezetői gárda dolgozik idén is. A pályadíjak a tavalyi áron maradtak. A pályákat övező zöldövezet rendbe lett téve. A pályavilágítás beállítása a napokban – remélhetőleg – megtörténik. A szabálykönyvet a csapatvezetők a napokban emailben megkapták. Minden készen áll tehát a rajtra!

A 2024/2025-ös bajnokság mezőnye, Conoli csoport (9 csapat): eSport Szombathely, Unixkornis, ATANÁCS, Vasi Meteor, Peszi FC, Ölbő Horgásztó, Di Napoli, Sitke, Illés Akadémia Fiatalok.

Intersport csoport (10 scapat): OFFICE, Casablanca Café, Ivytech, Lizards Projects, DH Smart Generál Kft., Rács SE, Tűzoltóság, TDK Kispályások, Katona Pékség, Neon Teflon.

Belvárosi Menza csoport (9 csapat): NK Sambotel, Corvin Cafe, Vasép-Váci FC, Söpte SE-Guri Serház, Vegyeszöldség, Sörbarátok, Sasoló Kecskék, Alcatraz-ROOF-2005 Bt., FC Classic.

NEOsport csoport (9 csapat): Atlantisz Sé SE, TDK Kft., Szikla M.F.C., Füles FC, Budai Autófény&Kisskertészet, Hasak(k), ZOTU Reform Marketing Kft., Alacool-Aptiv, LK Bulls.

Öregfiúk (11 csapat): Falco-Piac Café, Ops Caffe, Jumbo Intertrans Százhold, Carploir FC, APTIV Öregfiúk, Faterok, Joy Food Öregfiúk, Old Time-Fürdi Market, Szkendo Kft.-Gekko Pub, Tenisz FC.

Szenior (7 csapat): HB United, Falco-Piac Café Senior, Joy Food Senior, Örökifjak, Savaria Honvéd Senior, Profit-Adó Bt., Vörös Proletár.