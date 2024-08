2023/24-es bajnokság őszi szezonjának meglepetéscsapata egyértelműen a Sárvári Kinizsi volt. Farkas Imre játékos-edző csapata 11 meccsből kilencet megnyert és mindössze kettőt veszített el – döntetlent nem játszott. A tavasz már jóval gyengébben sikerült, az őszi 18 ponthoz mindössze hatot tettek hozzá a Rába-partiak, akik így 11 győzelemmel, két döntetlennel és kilenc vereséggel a hatodik pozícióban végeztek a 12 csapatos NB I. Nyugati-csoporjában.

Farkas Imre csapata, a Sárvári Kinizsi a hatodik helyre futott be. Fotó: Benkő Sándor



– Az őszi szezonban várakozáson felül szerepeltünk mondta Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi játékos-edzője. – Ha tavasszal mondjuk a harmadik-negyedik helyen zárunk, akkor most nem lenne annyira kirívó, hogy végül a hatodik helyen zártunk. Őszünk kivételesen jól sikerült, igaz a sorsolásunk is jobb volt és remek felkészülés után kezdtük el a bajnokságot – riválisainkat főként hazai pályán fogadtuk. A tavaszi szereplést döntően befolyásolta a sérülésem, valamint Rozmán Szabolcs és Bejczi Tamás február végi távozása. Úgyhogy tavasszal ezzel a kerettel az volt a realitás, amit elértünk. Ekkor nem is nagyon sikerült szoros meccseket vívnunk, viszont tavasszal a bajnok Balogunyom elleni idegenbeli 4-4-es döntetlenre büszkék lehetünk. És arra is, hogy bejutottunk a Magyar Kupa négyes döntőjébe is! Egyénileg a tavaly nyáron érkezett Boucsek Zoltán és Gombos Balázs remekül beilleszkedett. Szóval összességében elégedettek lehetünk a hatodik hellyel – a körülmények ismeretében nincs bennünk csalódást.,

– Július 6-án kezdtük a felkészülést, szerepeltünk a zalaegerszegi Göcsej Kupán, aztán a pápai Vasas Kupán és elindulunk a szombathelyi Savaria Kupán is. A pápaiakkal felkészülési mecset is vívunk majd. Ami a játékoskeretet illeti, távozónk nincs, viszont ketten érkeztek: Tóth Péter Uraiújfaluból és Hammer Bálint Lukácsházáról igazolt hozzánk. Erős bajnokság vár a csapatokra, a 12 együttesből nyolc szerepelt korábban már a Szuperligában. Úgyhogy ha ismét a hatodik helyen zárjuk a bajnokságot, elégedett leszek.

A 2024/25-os NB I. Nyugati-csoportjának szezonja augusztus 31-én kezdődik. Vármegyénket öt csapat – Csákánydoroszló, Sárvári Kinizsi, TOPIDO Nagymizdó, Szentgotthárd II. és az újonc, Fülöp Borozó&Zöldfa Italnagyker képviseli.