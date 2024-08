Az új tulajdonos érkezésével a klub vezetése is változott: távozik Kun Gergely (a 2022 novemberében érkezett vezetőnek köszönjük a Honvédért végzett munkáját) és Séllei Árpád a Honvéd FC Kft. ügyvezetője. Séllei Árpád közel két évtizede, 18 éve dolgozik a magyar futballban, a Szombathelyi Haladásnak korábban tulajdonosa és ügyvezetője is volt, a szombathelyi klubtól 2024 januárjában távozott - olvasható a honvedfc.hu oldalán.

Séllei Árpád a Haladás után Kispesten dolgozik tovább

Forrás: honvedfc.hu

Séllei Árpád első nyilatkozata

- Tudom, hogy a Honvéd és a Haladás szurkolói jó viszonyt ápolnak egymással, így talán mondhatom, hogy testvérklubtól érkezem Kispestre. Tisztában vagyok azzal, hogy egy patinás klubhoz, az egyik legsikeresebb magyar csapathoz érkeztem, amelynek itthon és külföldön rengeteg drukkere van, a korábbi eredmények és a szurkolói bázis pedig okán pedig érthetően nagyok az elvárások – kezdte Séllei Árpád. – Nehéz helyzetben vesszük át a Budapest Honvédot, de ennél fontosabb, hogy komoly céljaink vannak, szeretnénk sikereket elérni, a férfi és a női szakággal egyaránt. Közben pedig továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk a saját utánpótlásunknak, hiszen a Magyar Futball Akadémia egy másfél évtizede jól működő műhely. Fontos, hogy gazdaságilag is stabil klubot építsünk, ehhez megvan a biztos tulajdonosi hátterünk, illetve a futballban szerzett tapasztalatunk is. Tudjuk, hogy a szurkolók sokkal jobb Honvédot szeretnének látni, higgyék el, a mi célunk ugyanez, és bár tisztában vagyunk a vele, hogy a sportban időből van a legkevesebb, de szeretnénk, ha bizalommal és türelemmel lennének felénk.

Séllei Árpád mellett Fórizs Sándor is csatlakozik a klubvezetéshez, ő lesz a Budapest Honvéd sportigazgatója. A két szakember 2021-ben már dolgozott együtt Szombathelyen, míg Fórizs Sándor korábban öt éven keresztül vezette a DVTK női csapatát, ebben az időszakban feljuttatta a gárdát az NB I-be, amely az első osztályban három bajnoki bronzérmet és két Magyar Kupa-ezüstöt szerzett.