Az integráció jegyében már hagyományosan vettek részt – önálló kategóriában – fogyatékos fiatalok a rendezvényen. A hat csapat – Iváncról, Kőszegről és Körmendről – a Speciális Olimpia kategóriában mérte össze kosárlabda tudását. A centerpályán a körmendi rendőrség és az Egis Körmend csapatai mérkőztek meg. Több betétprogram is színesítette a rendezvényt, így a freestyle, kötéléugró és zsákoló bemutatót is láthattak az érdeklődők

Nagy küzdelem folyt több kategóriában is a győzelemért, ami a szeptember 14-én Budapesten a Hősök terén a Magyar Kosárlabdázás Napján tartandó országos döntőn való részvételi joggal is együtt járt. A rendezvény végén a dobóversenyek döntőit bonyolították le, ennek győztesei szintén kvalifikálták magukat a fővárosi döntőre.

Eredmények. A 31. Audi Hungária Streetball Körmend győztesei. 2012. január 1. után születettek. Férfi: Draft Class 2032 (Györki Márton, Oszlánszki Pongrác, Borbély Laszló, Szabó Gergő). Női: Körmendi Basketballs Girls (Mészáros Dorka Sára, Horváth Patrícia, Tomasics Luca, Horváth Regina). 2010-2011 között születettek. Férfi: #Crazy Dzsentlemánok (Ábrahám Gergő, Tallós Bence, Gergácz Ádám, Juhász Tamás) Női: Körmend Angels (Szekeres Dorka, Rába Lotti, Lakner Erika, Nagy Gréta). 2008-2009 között születettek. Férfi: MTE (Morsics Máté, Dékány Boján, Kóbor László, Hegedüs Áron). Női: Scorpions (Anna-Maria Sammer, Divine Chinedu, Marianna Klug). 2006-2007 között születettek. Férfi: P.E.K. (Bakóczai-Ihrig Balázs, Magyar Gergő, Pongrácz Dániel, Sóvári Csanád). Női: GirlPower (Molnár-Oravecz Ella, Péterfi Anna, Szakonyi-Nagy Virág, Molnár-Oravecz Ada). 2001-2005 között születettek. Férfi: Back to the past (Horváth Barnabás, Závecz Péter, Takács Ákos). Női: KWBC Old Girls (Lóránt Zsuzsanna Maja, Faragó Dorka, Pungor Boglárka, Vadász Emma Villő). +35 - 1990 előtt születettek: Vasi Energia (Hajmási Richárd, Németh Szilveszter, Lukács Tibor). OPEN: Hestia Mexico (Julio Alberto Ruiz Cortes, Gerardo Antonio Ruiz Cortes, Daniel Cruz Aragón). Vegyes: Rába-szol (Cséfalvay Benedek, Gálos Zsombor László, Gálos Hanna Andrea). Kenguru. Fiú: Hiperaktív törpök (Góczán Levente, Krobetz Marcell, Krobetz Dominik, Dékány Krisztián). Lány: Utcai kosarasok (Mészáros Kata Zorka, Somogyi Emma, Varga Regina, Körmendi Léna). Speciális Olimpia. I. divízió: 1. Ivánc I., 2. Kőszeg, 3. Hársfa I. II. divízió: 1. Ivánc III., 2. Ivánc II., 3. Hársfa II.