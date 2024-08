Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Esztergomi KC 32-26 (18-11). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, női kézilabda felkészülési mérkőzés. SZKKA: Almeida – Kazai 2, Bujnochová 2, Pődör R. 14, Szmolek 2, Kulcsár 2, Akiyama 6 Csere: Marinovic, Csatlós (kapusok), Pődör B. 1, Varga N. 1, Djatevska 1, Szeberényi, Balogh P. 1, Pankotai. Edző: Bo Rudgaard Olsen.



Pődör Rebeka góljaival és Almeida védéseivel indult a rangadónak is beillő, szintén NB I.-es újonc Esztergomi KC elleni újabb hazai felkészülési mérkőzése az SZKKA-nak. A vasiak brazil hálóőre az első 10 percben öt védést is bemutatott, így gyorsan elhúzott a házigazda 6-2-re, rögtön időt is kért a vendégek trénere, Elek Gábor. Stabil védekezések és remek labdaszerzések után még tovább tudta növelni a különbséget a Szombathely, amely negyedóra elteltével 10-4-re vezetett. A folytatásban az Esztergom is rendezte sorait, a vendégek felzárkóztak három találatra (12-9), így a legjobbkor jött Akiyama emberhátrányos gólja és Almeida újabb hárítása. Az SZKKA folyamatosan hibára késztette az ellenfelet, így egyre csak nőtt a különbség. A hétgólos Pődör Rebeka, a hatgólos Akiyama és a nyolc védést bemutató Almeida vezérletével végül 18-11-re nyerték a hazaiak az első félidőt.

Pődör Rebeka nagyon elkapta a fonalat, meg sem állt 14 gólig az Esztergom ellen

Fotó: SZKKA

A második játékrész elején szellősebbé vált a házigazda védelme és kisebb hullámvölgybe került, aminek következtében zárkózott az Esztergom (20-17). Pődör Blanka heteséveltörte meg az SZKKA gólcsendjét, innentől újra a vasiak irányítottak és lendületbe jöttek, amit 28-21-nél időkéréssel próbáltak megtörni a vendégek. Innen azonban már nem volt visszaút az Esztergom számára, a cseh Házená Kynzvart után az Esztergomot is hat góllal győzte le felkészülési meccsen az SZKKA.

Bérleteket tessék!

A klub tájékoztatása szerint augusztus 12-én, hétfőn elkezdik a 2024/25-ös idényre szóló bérletek árusítását. Az idei NB I.-es szezontól egy újítással is készül a klub vezetősége: az SZKKA szurkolói helyreszóló bérleteket vásárolhatnak, így minden bérlettulajdonosnak fix, saját ülőhelye lesz a szezon összes hazai mérkőzésén.