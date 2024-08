Thüringer HC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 33-26 (15-13). Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, nemzetközi női felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA: Csatlós, Marinovic, Almeida (kapusok), Kulcsár 3, Varga N. 4, Pődör B. 4, Pődör R. 6, Kazai 1, Szeberényi, Dzatevska 1, Malovic 3, Bujnochová, Akiyama, Szmolek 2, Balogh P. 2, Török, Hornyák, Gönczöl. Edző: Bo Rudgaard.

Az SZKKA trénere, Bo Rudgaard tart eligazítást

Fotó: SZKKA



Szombaton délután a hétszeres német bajnok és Thüringer HC, a német Bundesliga bronzérmes csapata ellen játszotta le újabb edzőmérkőzését a Szombathelyi Kézilabda Klu és Akadémia NB I.-es alakulata a mosonmagyaróvári UFM Arénában. A találkozó elején gyengén kezdett védekezésben a vasi gárda, és rossz döntéseket hoztak támadásban Pődör Rebekáék, ami lehetőséget adott a remek erőkből álló ellenfélnek, hogy több gyorsindításból szerzett góllal előnyhöz jusson, így aztán ötgólos hátrányba került az SZKKA. A folytatásban sikerült javítania a Szombathelynek a védekezésén, és türelmesebben játszottak támadásban is Bo Rudgaard tanítványai. Ebben az időszakban remekül teljesített az SZKKA, ennek köszönhetően a szünetben mindössze kettő találat volt a hátránya.

A második félidőben hasonló forgatókönyv valósult meg. Voltak olyan periódusok, amikor jól védekezett a szombathelyi csapat és eredményesen támadásokat vezetett, de több technikai hibát is elkövetett. Ezek a hibák vezettek végül ahhoz, hogy elveszítették a vasiak a mérkőzést a Bundesliga topcsapatának számító Thüringer ellenében.

Bo Rudgaard: – A Thüringer egy kiváló csapat, amely minden alkalommal megbüntetett minket, amikor nem a legjobbunkat nyújtottuk. Német ellenfelünk megmutatta, mit kell tennünk ahhoz, ha a legmagasabb szinten akarunk versenyezni. Nagyon keményen és fizikálisan kell dolgozni védekezésben ahhoz, hogy megakadályozzuk őket a gólszerzéstől. Rengeteget tanultunk ebből a mérkőzésből.

Ez volt az SZKKA hetedik edzőmeccse. Korábban a Hypo ellen egy döntetlent és egy győzelmet értek el a vasiak, akik az Esztergomot és a Házená Kynzvartot is verték, viszont a Mosonmagyaróvártól hazai környezetben kikaptak, a dél-koreai Sugar Gliderssel pedig döntetlent játszottak a szombathelyi kézisek. SD