A Marinovic, Kazai, Pődör Rebeka, Szmolek, Pődör Blanka, Malovic, Natsumi összeállítású kezdővel lépett pályára a hazai alakulat amely hamar kétgólos hátrányba került (1-3). Hamar sikerült rendezni a sorokat az SZKKA-nak, előbb egyenlítettek majd a meccs 8. percében a fordítás is összejött Kazai révén (4-3). Ekkor a Mosonmagyaróvár meglehetősen sebezhetőnek tűnt amit ki is használt a Szombathely és kétgólos előnyre tett szert. Elkapta a fonalat az SZKKA, viszont váltani tudott a vendég, amely a negyedóra elteltével újra egálra hozta a meccset (7-7). Bo Rudgaard Olsen időkérését követően ismét kettővel sikerült elhúznia a dán szakember csapatának (10-8). Remek iram, de sok hiba jellemezte a gárdákat, ami a felkészülési időszak ezen szakaszában teljesen érthető, hiszen komoly terhelésnek vannak kitéve a lányok. A félidő hajrájában emberhátrányban is tudta őrizni előnyét a házigazda amely végül 14-13-ra nyerte az első félórát.

Szünet után élesebben kezdett a Móvár, amely többször is egyenlített. Egyre keményebb harcmodorra váltottak a felek védekezésben. Az etap derekán hosszú idő után újfent a Mosonmagyaróvár vette át a vezetést, és hiába a hazai időkérés, a vendégek a 14. percben 19-22-re léptek el. És innentől már határozottan uralta a mérkőzést a Móvár, az utolsó 10 percre ráfordulva már 4 gól is volt a differencia (23-27). A vendégek emberhátrányát kihasználva kettőre jött fel a Szombathely (25-27), kissé kapkodóssá, pontatlanná vált a Mosonmagyaróvár játéka, míg védekezésben újra feljavult az SZKKA. Bár a vendégek megint elnyúltak 4 találattal (25-29) szívós játékkal, remek bejátszásokkal és gyönyörű gólokkal jött vissza egyre (28-29), ám egyenlítés helyett a Móvár dobott két újabb gyors gólt (28-31). A végére kettős emberhátrányba került SZKKA kétgólos 30-32-es vereséget szenvedett második felkészülési mérkőzésén.