Az elmúlt bajnokságban a 9. helyen végzett soroksáriak ellen a 2023/24-es kiírásban a vasiak Szombathelyen 2-0-ra nyertek, míg Soroksáron 3-2-re nyertek. Ami a mostani szezont illeti, a Soroksár az ETO elleni győri 3-0-ás vereséggel kezdte a bajnokságot, míg a Viktória FC a Haladás Sportkomplexumban 1-0-ra legyőzte az Astrát.

Pintér Tekla és csapata Soroksáron lép pályára Fotó: Unger Tamás

- A Soroksár az FTC fiókcsapata, tele fiatal futballistákkal, olyanokkal, akik bizonyítani szeretnének – akár a Fradi felé is, hogy lehet velük számolni - mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. - Egyénileg ügyes labdarúgókból áll ellenfelünk, amely a kombinatív játékra épít és jó az egy az egy elleni játékban. Ami minket illet, a lányok túl vannak a mindig fontos bajnoki rajton és mivel nyertünk, így ez a siker önbizalmat kell, hogy adjon a folytatásra. Persze minden sikert a helyén kell kezelni. Ezúttal is lesznek hiányzóink, Mesterházy Yvett és Csombor Luca hétvégén az U19-es csapatban szerepel, sérülés miatt pedig Dobó-Nagy Boglárka, Petrovics Petra, Urbán Viktória és Novák Luca nem bevethető. Dolgunkat nehezíti, hogy ezúttal is a meccs napján utazunk, de nem kifogásokat keresünk, mindenképpen szeretnénk sikeresen megoldani az előttünk álló feladatot.



A forduló további programja. Szombat, 11.00: FTC–Astra. 16.00: Szekszárd–Puskás Akadémia, Diósgyőri VTK–ETO FC Győr. 17.00: MTK–Budapest Honvéd, Kész-St. Mihály-Szeged–Pécs.