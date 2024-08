A Focimagazin kiadványban foglalkozunk többek között az Haladás VSE NB III.-as gárdájával – amely a férfi mezőnyben jelenleg a legmagasabb szintet képviseli nagypályán a vasi futballpalettán. Az új brazil légiósokat (is) bevető Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata idén is merész célokat tűzött ki maga elé: a kupában és a bajnokságban is a címvédésért harcol. A Viktória NB I.-es női labdarúgócsapata megfiatalított kerettel várja az őszi szezon rajtját – és a középmezőnyt célozza meg. A Vas vármegyei I. osztályba az idén csak 13 csapat nevezett... De a vármegyei II. és III. osztály mezőnye is elég érdekesen alakult. A balul sikerült nyári, németországi Európa-bajnokság után a magyar labdarúgó-válogatott nem sokat pihenhet, hiszen máris kezdődik a Nemzetek Ligája 2024/2025-ös kiírása – nemzeti csapatunk a legmagasabb szinten, az A csoportban szerepel, és minőségi riválisok ellen lép pályára az ősszel.