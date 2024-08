A Szentgotthárdi VSE II. tekecsapata fenállása során először jutott fel az NB I-be – és derekasan helytállt! A sárga-kékek az őszi szezon után a 12 csapatos mezőnyben 8 ponttal a 9. helyen álltak a tabellán, maj a bajnokság végén két pozíciót előrelépve a 7. helyen végeztek. A Cserpnyák Árpád játékos-edző vezette vasiak kilenc győzelemmel, 1 döntetlennel és 12 vereséggel összesen 19 pontot gyűjtöttek. Azaz az őszi 9 mellé 10 pontot szereztek még és így két helyet is előre tudtak lépni a bajnoki tabellán.

Cserpnyák Árpád, a Gotthárd II. játékos-edzője

Fotó: Unger Tamás

– Újoncként az NB I.-es csoportban a célkitűzésünk a bennmaradás volt – mondta Cserpnyák Ápád, a Szentgotthárdi VSE II. játékos-edzője. – Ezt aztán a hazai pályán való jó szereplésünkkel tudtuk biztosítani. Ami az egyéni teljesítményeket illeti, az egész szezon kiemelkedő játékosunk Györke Tamás volt, aki az összes NB I.-es játékos közül a második legjobb faátlagot érte el. Tavasszal a bajnokságra és a magyar kupára is koncentràlnunk kellett – ez azért így nehezebb feladatnak bizonyult. A bajnokságban a győri pálya sokaknak újdonság volt, de nekünk nem, hiszen hasonló a saját pályánkhoz így számunkra ott remek eredmények születtek. Cseh Máté remek tavaszi eredménye pedig sokat segített a csapatnak! Sajnos az idegen pályákon viszont több játékosunk sem tudta hozni a jó eredményeket – ez persze betudható a ismeretlen környezetnek. Az idei szezonban ezen mindenképpen javítani fogunk, célunk, hogy idegenben is eredményesebben szerepeljünk. Ennek szellemében, már elkezdtük a felkészülést a bajnoki szezonra, heti két-három edzéssel készülünk a bajnokságra.

– A csapat is átalakulóban van. – folytatta Cserpnyák Árpád. – Játékosaink közül ketten, Kulcsár Antal és Bauer Péter is befejezte az aktív versenyzést, új igazolásaink a megszűnő pákai csapatból Németh Bálint és Kósa Ákos. Velük – és a fiataljainkkal – a dobogó valamelyik fokát tűzzűk ki célunknak az új idényben! Ennek szellemében a felkészülés során több kupán is szerepelünk majd idegen pályákon. A ősszel kezdődő bajnokságban a fiatalokat szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba, hogy a későbbiekben a Szuperligában szerepelhessenek