Az U20-as világbajnokság harmadik napján már magyar érdekeltségű döntőt is rendeztek. Sőt döntőket, mindjárt hármat, ugyanis kalapácsvetésben, gerelyhajításban és 400 méteren is érdekelve voltunk a fiúk fináléiban. Az elsőben egyből két versenyzővel is, Imre Rolanddal és Szabados Árminnal, akik a selejtezőből a második és a harmadik helyen kerültek a legjobb 12 közé. És hatalmas fordulatok után így is végeztek! Itt is megvolt a versenyszám Ethan Katzberge, aki rögtön elsőre hatalmas kísérlettel kezdett és aki uralta a teljes versenyt, csak őt Iosif Kesidisnek hívták és Ciprusról érkezett, az összes dobásával nyert volna, végül 82.80-ig jutott, de ez minket a példaként felhozott párizsi olimpiai döntő hegemóniájához hasonlóan kevésbé érdekelt. Látszott, hogy a két srácunk odaérhet az elejére, és oda is értek közvetlenül Kesidis mögé: Ármin végig ott volt az élcsoportban, sőt a második sorozattól a második helyen – épp Roland dobta túl az utolsó kísérletével, de csak ő - olvasható az atlatika.hu-n.

A Vitalitás versenyzője 75.33-ig jutott, ami a selejtezős 75.26 után újabb egyéni csúcs, a Haladás dobója pedig 74.88-ig.

A kalapács el van vetve – írtuk az első napi selejtező után. Nos, jó messzire! És ezért nagy köszönet az edzőiknek is: Imre Roland részéről Fábián Gábornak, Szabados Ármin részéről pedig Lezsák Balázsnak.

Következett a gerelyhajítás. Horváth Máté kiegyensúlyozott versenyzéssel (67.91, x, 69.68, x, 69.18, 68.22) ugyanúgy hetedik lett, mint volt a selejtezőben. Sokáig az ötödik helyen állt, de az utolsó két sorozatban sajnos ketten is túldobták a veresegyháziak büszkeségét. Jegyezzük meg, hogy a negyedik legjobb európai lett! Kovács Árpád pedig világbajnoki negyedik 400-on, ami már önmagában is fantasztikus produkció, de ezzel még túl is teljesített, ha azt vesszük, hogy az ötödik legjobb egyéni csúcs volt az övé a döntője rajtlistáján. Azt is ki kell emelni, hogy az SZVSE sprintere körről körre javított az idején: az előfutamát 46.89 másodperc alatt futotta le, az elődöntőjét 46.70 alatt, a fináléban pedig 46.60-at futott