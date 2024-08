A szokásos nyári streetball bajnokságra még csütörtök éjfélig lehet jelentkezni online a csapatoknak a streetballnet.hu-n keresztül. Eddig mintegy 40 gárda adta le nevezését a Rába-parton óriási népszerűségnek örvendő sporteseményre, amelyre ugyan csak két kategóriát – U23-ast és 23+-t – jelöltek meg a szervezők, de ezeken belül is mindenki megtalálhatja a korosztályának megfelelő besorolást. Fontos tudni, hogy a kenguru korosztályú csapatok ingyenesen regisztrálhatnak. A hagyományoknak megfelelően a reggel 9-kor kezdődő streetball versenynek lesznek kísérő programjai is, színre lép többek között az Egis Körmend kosárcsapata is egy bemutatkozó mérkőzés erejéig. Az esemény egészen kora délutánig várja majd az érdeklődőket.