A vármegyei I. osztályban komoly változás történt a nyáron: az eddigi 16 helyett csak 13 gárda alkotja a mezőnyt. A Bük és a Nádasd kiesett – és bár mindkét csapat fel lett kérve az I. osztályú szereplésre, egyik sem vállalta. A Táplán pedig a visszanevezett a vármegyei III. osztályba. Új csapat az ISA Haladás (Illés Sport Alapítvány) – amely tulajdonképpen a tavaly veretlenül bajnoki címet nyert Szombathelyi Haladás II. helyét veszi át. Feljutó pedig nem volt – az északi csoportban bajnok Gércének nem volt licence, a déli aranyérmes Újperint pedig nem vállalta az osztályváltást. Vármegyei I.-es licenccel még a Rum és az Egyházasrádóc rendelkezett, mindkét klub fel is lett kérve a vármegyei I.-es szereplésre, de mindkét egyesület maradt a II. osztályban. Újdonság, hogy idén lesznek néha bajnoki mérkőzések péntekenként is.



– Teljesen új csapatot kell felépítenünk – jelezte Horváth András, az ISA Haladás edzője, aki tavaly a Szombathelyi Haladás II. gárdájával nyert bajnoki címet. – A tavalyi jó szereplésünk eredményeképpen ugyanis 11 játékosunk is távozott, közülük tízen az NB II.-be igazoltak. Pruska Dániel Takács-Földes Olivér és Mohos Barnabás Szegeden, Stifter Patrik és Kostyák Rajmund Szentlőrincen, Kopácsi Áron, Garai Zétény, Frák Marcell és Szvoboda Dániel Ajkán, Katona István Kazincbarcikán folytatja a pályafutását. Míg Horváth Arnold az NB III.-as Haladásba igazolt. Vannak érkezők is, zömében nálunk nevelkedett játékosok tértek vissza: Balogh Ferenc és Illés Bence Sopronból, Szabó Bence Csornáról, Kozári Norbert a ZTE II.-ből, Horváth Hunor a Veszprémből, az erdélyi magyar Fehér Szilárd a román harmadosztályból, míg az ukrajnai magyar Bukreiev Maksym a Kisvárda II.-ből igazolt hozzánk. Néhány hét felkészülés után még nehéz megítélni, de úgy vélem, hogy az idei csapat hasonló erőt fog képviselni, mint a tavalyi. És nem beszélek mellé: szeretnénk ismét megnyerni a bajnokságot, szeretnénk feljutni az NB III.-ba. Ebben a versenyfutásban szerintem a Király és a Sárvár lesz a legfőbb riválisunk, e remek csapata van a Szentgotthárdnak is, és ahogyan hallom, ütőképes társaság formálódik Körmenden is. Sajnos csak 13 csapatos a mezőny, ráadásul rögtön szabadnappal kezdünk – de úgy is csak a szezon végén hirdetnek bajnokot!