Király SE–Csepregi SE 3-1 (2-0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Héra Cs.

Király: Szlámer – Karvalics (Kudron), Takács (Rózsás), Schimmer, Szabó B., Németh G., Kiss K. (Tóth B.), Halmosi, Matyas Robert (Vilics), Szentkirályi, Nagy Á. (Tóth M.). Edző: Hegyi László.

Csepreg: Takács Kr. – Koósz, Sós, Takács Ke. (Fogl), Takács D., Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á. (Reichardt), Németh Cs. (Gergye), Kelemen (Takács B.), Vizi. Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Németh G., Szabó B., Balogh-Sövér (öngól), ill. , Kudron (öngól).

Jól kezdett a hazai csapat, remek első 15 percet produkált, és két gólos előnybe is került. Majd a folytatásban is akadt három-négy olyan helyzete a Királynak, amiből gólokat rúghatott volna, de ezek a lehetőségek kimaradtak. Aztán a félidő végére kicsit elszürkült a hazaiak játéka, és a második félidőt is gyengébb futballal kezdték. Végül a hajrához közeledve történt egy gyors gólváltás. Összességében megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Király.

Söpte SE–Csákánydoroszló KSE 4-2 (3-2). Söpte, v.: Marton A.

Söpte: Gadavics – Szekér, Biró, Koszokovits, Varga M., Kondákor, Koronczai (Vámos), Varga A. (Bráder), Szakasics, Tamás (Fogl), Vargyas. Edző: Simon Attila.

Csákánydoroszló: Balogh Á. – Török (Márton), Horváth B., Takács M. (Düh), Nagy Zs., Albert, Takács Á. (Pandur), Sárközi, Majtényi, Urbán (Danyi), Major (Takács Sz.). Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Kondákor (2), Vámos, Varga M., ill. Takács M., Albert.

A hazai csapat a 7. percben már két gólos előnyben volt – kihasználva a vendég védelem hibáit. A játékrész közepén egy formás támadást követően szépített a Csákány, majd egy gyors gólváltást követően egy gólos söptei előnnyel vonultak szünetre a felek. A második játékrész elején szögletből növelte az előnyét a hazai csapat. A csákányi gárda fokozta a nyomást, de hazai védelem jól állta a sarat és a kontráikban is sok veszély volt. A mérkőzés legjobbja, Kondákor Kevin vezérletével a söptei csapat nagyon megdolgozott a három pontért, a jól játszó, nagyot küzdő csákányi gárda ellen.