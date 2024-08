A vármegyei II. osztály az elmúlt években rendre csonka mezőnyt vonultatott fel. Úgy tűnt viszont, hogy 2024/2025-ös szezont hosszú idő után ismét két 16 csapatos csoport kezdi meg – de nem így történt. Ugyanis a héten a létszámproblémákkal küzdő Jáki SZSE visszalépett a déli csoport küzdelmeitől. Két új „szereplő” akad a mezőnyben: a Nádasd és a Bük a másodosztályt választotta a vármegyei I. helyett. Feljutóként a Jánosháza vállalta a II. osztályú szereplést. A tavaly Északon bronzéremig jutó Pecöl viszont visszanevezett a III. osztályba. Bár kiesett, de a feltöltés miatt maradt a II. osztályban a Répcelak és az Őriszentpéter. A Mersevát rosszabb kiesőként búcsúzni kényszerült az északi csoportból.



A déli csoport küzdelmeit tavaly az Újperint nyerte meg (az előző szezonban pedig az északiban diadalmaskodott) A csapatnál a nyáron edzőváltás történt: Németh Bálint helyét Windisch Csaba vette át – aki egyébként korábban játékosként és edzőként is szolgálta a csapatot, vagyis nem ismeretlen közegbe érkezett.

– A kulcsemberek közül Hegedűs Martin és Balázs Bence távozott, míg Tóth Attilát a Spariból, Kiss Balázst a Pecölből, Máthé Andrást pedig a Jáktól igazoltuk – árulta el Windisch Csaba, az Újperint régi-új edzője. – A felkészülésünk rendben lezajlott, a betervezett munkát elvégeztük. A Király SE együttesével továbbra is él az együttműködési megállapodásunk, vagyis lesznek kettős igazolással rendelkező játékosaink. A célunk az, hogy egyénileg és csapatként is fokozatosan fejlődjünk. De jó csapatunk van, szeretnénk idén is a szűk élmezőnyhöz tartozni.



Dél, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bajánsenye–Egyházasrádóc. Vasárnap, 17.30: Szentpéterfa–Nárai, Nádasd–Őriszentpéter, Rábatótfalu–Telekes, Újperint–Rum, Felsőcsatár–Gyöngyöshermán, Ikervár–Körmend VSE. Szabadnapos: Tanakajd.



Az északi csoportban tavaly a Gérce-Vásárosmiske gyűjtötte be a bajnoki címet. Érdekesség, hogy a rutinos tréner, Haraszti István már a 12. szezonjára készül a gércei csapattal – és az irányításával a tavalyi már a Gérce harmadik bajnoki aranyérme!