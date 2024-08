Répcelaki SE–Jánosháza VSE 9-0 (4-0). Répcelak, v.: Bagoly G.

Répcelak: Molnár D. (Vass) – Gallen A., Dulicz, Németh B. (Tóth Zs.), Pinezits (Kiss D.), Baán, Németh D. (Süle), Gallen I., Németh G., Csordás, Molnár Á. (Csete).

Jánosháza: Dikovecz – Lőrincz, Balogh P., Talabér, Svendor, Vágusz P. (Vágusz R.), Tóth B., Tóth L., Dittman, Benkő, Hajdú.

Gól: Németh B. (2), Süle (2), Csordás (2), Gallen A., Kiss D., Pinezits.



Kőszegi Lóránt FC–Gérce-Vásárosmiske KSE 2-1 (1-0). Kőszeg, v.: Szabó B.

Kőszeg: Puporka – Lintner, Kovács D., Fehér, Lakatos (Molnár Cs.), Kovács Zs. (Őri), Réti (Kiss D.), Varga D. (Szűcs), Takács, Kolompár (Orosz), Szolyák.

Gérce: Lengyel – Soós (Major), Károlyi, Németh B., Lerik, Mórocz, Kövesdi A., Pethő (Németh Z.), Kovács T., Kövesdi D., Sebestyén (Tóth R.).

Gól: Orosz, Réti, ill. Németh B. Kiállítva: Lerik (77., Gérce).

Jól kezdett a Kőszeg, de aztán belelendült a vendég is – azonban a házigazda az első félidő végén előnybe került. A kőszegi cserék jól szálltak be a meccsbe, új lendületet adtak a csapatnak, növelte is az előnyét a házigazda. A Gérce szépített, és nagy erőket mozgósított az egyenlítésért. A hazaiak kontrákból lezárhatták volna a mecset, de kihagyták a helyzeteiket, így a hajrá izgalmas lett: a hazai kapus a 85. percbe kivédett egy könnyű síppal befújt gércei 11-est.