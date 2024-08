Mint ismeretes, Hámori Luca ötödik helyen fejezte be a párizsi játékokat, de így is történelmet írt, ugyanis első magyar női ökölvívóként szerepelt az olimpián. A magyar és a világsajtó is attól lett hangos, hogy szombaton szembe kellett néznie az XY kromoszómája miatt korábban már egy világversenyből kizárt, interszexuális ellenfelével, Imane Kheliffel, aki három menet után pontozással győzte le a kőszegi ökölvívót.

Hámori Luca nem adta fel, végül csak pontozással maradt alul ellenfelével szemben

Fotó: Czeglédi Zsolt

Hámori Lucával a mérkőzése után készült egy videós interjú, amelyet a magyar olimpiai csapat hivatalos youtube csatornájára töltöttek fel. Többek között elhangzott, hogy a kőszegi olimpikon mennyire hálás mindenért, amit a párizsi játékoktól kapott, de a két menet közti párbeszéde is szóba került edzőjével. Sőt, azt is elmesélte, hogy megnégyszereződött az Instagram-követőinek a száma ezalatt a néhány nap alatt.

