A 2023/24-es bajnokságot a 6. helyen záró Viktória FC – immáron hagyományosan – a nyári felkészülési időszak során erős, külföldi együttesekkel vívott edzőmérkőzéseket.

Markó Edina és fiatal csapata, a Viktória elvégezte az eltervezett munkát. Fotó: Cseh Gábor

Az első meccsen a vasiak Bécsben 3-0-ra kikaptak az osztrák Austria Wientől, majd 4-1-re nyertek a szlovák KFC Komárno vendégeként. Hazai pályán 1-1-re végeztek az osztrák Sturm Graz-cal, aztán 4-3-ra nyertek a szintén ausztriai Wildcats vendégeként, végezetül pedig egy rendkívül sportszerűtlen mérkőzésen 5-0-ra kikaptak a cseh első ligás 1. FC Slovácko vendégeként. A szombathelyi együttes keretében a nyáron jónéhény változás történt – még tovább fiatalodott Markó Edina vezetőedző csapata.

– Marlo Sweatman, Ana-Maria Vladulescu, Németh Adél, Kránicz Viktória, Feketevízi Tímea más csapatban folytatja pályafutását, míg Nagypál Fatima csípőproblémái miatt abbahagyta a futballt, Balogh Henrietta pedig az Illés Akadémián edzősködik és mellette – amatőr státuszban,ha úgy alakul – olykor besegít a csapatnak is – mondta Markó Edina. – Kováts Anna az Egyesült Államokban (Mc Neese State University, Loisiana) folytatja tanulmányait, de ő tavasszal visszatér és akkor ismét számíthatunk rá. Négy játékost igazoltunk, az Astra U19-es válogatott – és már a felnőttválogatottba is meghívott – kapusa, Schvirján Dóra, a korábban U17-es válogatott jobb oldali középpályás, Czakó Zoé (Soroksár), valamint az ETO FC Győrtől Győri Kíra és Petrovics Petra érkezett – utóbbi műtétje miatt nem bevethető. Az Illés Akadémiáról pedig négy fiatal, Kocsi Petra, Pálfy Barbara, Mesterházy Ivett és Csombor Luca került fel az első csapathoz. Július második hetében kezdtük el a felkészülést és a tervezett munkát sikerült elvégeznünk. Motivált játékosokkal, nagyon jó hangulatban dolgozunk együtt nap, mint nap. Mivel sok a fiatal a csapatban, ezért fontos, hogy folymatosan fejlődjenek a játékosok. Az első hetekben a fizikai fejlesztésen túl az egyéni technikai-taktikai fejlesztésre fókuszáltunk, a későbbiekben az együttműködésekre, csapatrész- és csapattaktikai elemekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Az eltervezett munkát elvégeztük, a felkészülési meccsek – mind az eredmény, mind a játék képe alapján – jól sikerültek. Kivételt képez ez alól az utolsó, csehországi meccsünk, igaz, a meccs nagy részében ott is jól játszottunk. Az Illés Akadémián készültünk – az Illés Akadémiával kötött együttműködés keretében U7-U14-ig preakadémiaként a Viktória FC neveli a játékosokat, majd az U15-ös, U17-es és U19-es játékosok az Illés Akadémián pallérozódnak – a piramis csúcsa pedig ismét a Viktória FC NB I-es együttese lesz.