Ismét viharfelhők gyülekeznek a jáki futball felett – de már átéltek hasonlóan nehéz pillanatokat a jáki drukkerek... Pedig a jáki csapat nem is olyan régen még meghatározó szereplője volt a vasi futballéletnek: a klub a 2015/2016-os szezonban bajnoki címet, a következő évben ezüstérmet ünnepelhetett a vármegyei II. osztályban. Ám az akkor Jáki SE néven futó klub a 2020/2021-es szezont már nem fejezte be, sőt a következő bajnoki kiírásban nem is állt rajthoz. A 2022/2023-as szezonban aztán ismét ott találjuk a jáki klubot a mezőnyben, igaz, már Jáki SZSE néven, és a vármegyei III. osztályban – ez a szezon bronzéremmel zárult. Aztán az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság felkérésének eleget téve a mögöttünk hagyott szezont a vármegyei II. osztályban kezdte meg, (újoncként a 12. helyen végzett a 15 csapatot felvonultató csoportban). A friss, bajlós hírek már napokkal ezelőtt napvilágot láttak, hiszen a klub minden létező fórumon felnőtt játékosokat toborzott – de nem járt sikerrel. A vasi kupa első fordulójában még pályára lépett a csapat – aztán egy időre ismét véget ér a történet...

„A Jáki SZSE labdarúgó szakosztálya az MLSZ Vas Váregyei Igazgatósága felé is hivatalosan jelezte, hogy felnőtt és U19-es csapatát visszalépteti a vármegyei II. osztályú bajnokság 2024/2025. évi küzdelmeitől. Már a tavalyi szezon végén is voltak létszámgondjaink, ezeket sajnos nem sikerült olyan megnyugtató módon orvosolnunk, hogy felelősséggel tudjuk vállalni az új idényt. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt két évben valamilyen módon hozzátett ahhoz az igyekezetünkhöz, hogy a jáki focit újraépítsük. Ennek a munkának az eredménye volt az is, hogy létre tudtuk hozni kis utánpótlás bázisunkat. Az utánpótlás (U7, U9, U11, U13) képzéseink továbbra is megmaradnak. Egy ideig ők most a jáki foci.” – olvasható Barczi Péter egyesületi elnök közleményében.

– Nagyon fájó ez a történet, rengeteg álmatlan fél-éjszakát okozott – sóhajtott nagyot dr. Tóth Ernő, Ják polgármestere, akit éppen az óvodások fociedzésén sikerült telefonon elérni. – Településvezetőként rengeteg teendőm van, de akadnak „szerelemprojektek” is. Ilyen volt például a pajtaszínházi társulat létrehozása vagy a jáki futball újraélesztése – a pajtaszínházi közösség azóta is összetart, a futballcsapat viszont nem éppen sikertörténet. Pedig nagy lelkesedéssel vágtunk bele az új klub létrehozásába, nagy büszkeséggel neveztük be ismét a csapatot a 2022/2023-as szezonra. Bronzéremmel zártuk azt a bajnokságot, de már akkor is látszódtak a létszám-problémák, hogy nincsenek képzett, jáki futballisták, akik velünk szeretnének focizni. Ennek ellenére elfogadtuk a szövetség felkérését, a következő szezont a másodosztályban kezdtük – utólag most már azt mondom, hogy hibát követtünk el akkor. Pedig nem volt gyenge csapatunk, de edzéslátogatás nélkül nem alakult ki sem a kellő edzettség, sem az összetartó közösség, ami a siker záloga lehetett volna. A sok, utolsó perces vereség tovább rombolta az amúgy sem acélos csapatszellemet. A szezon végeztével több alapember is közölte, hogy abbahagyják a futballt. Július végén játszottunk egy edzőmeccset, akkor tudatosult az egyesület vezetőségében, hogy komoly létszámproblémákkal küzdünk. Az elmúlt hetekben mindent megtettünk, hogy feltöltsük a keretet, hiába. Ják egy 2600 fős falu, rengeteg olyan korú fiatalember lakik a településen, aki futballozhatna, mégis generációk hiányoznak a jáki futballból. A jelen helyzetben az egyetlen racionális döntés volt, hogy az egyesület még a szezonrajt előtt visszalépteti felnőtt és U19 csapatait a bajnokságtól. De nem adjuk fel! A sporttelepünket rendben tartjuk, szabad a pálya, szabad futballozni! Az utánpótlásképző műhelyünk működik tovább, a gyerekekben van a jáki foci reménysége. Az egyesület pedig teszi a dolgát, még idén darts regionális döntőt és futóversenyt rendez. Aztán talán rövidesen, talán néhány év múlva ismét lesz felnőtt jáki futballcsapat! Amihez amúgy minden körülmény biztosított – zárta szavait Tóth Ernő.