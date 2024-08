Augusztus elsejére elkészült a jég, indulhat 2024/25-ös jeges szezon Szombathelyen. Nemzetközi korcsolyatechnika képességfejlesztő tábornak ad otthont a Szombathelyi Pingvinek bázisa. Az edzések a nemzetközi szinten elismert, korábbi profi szlovák jégkorongozó Peter Bohuniczky vezetésével zajlanak. Szombathely először ad otthont a Bohuniczky féle “skill camp”-nek, amelynek Szombathely mellett Ausztriában és Szlovákiában vannak még állomásai, és a hazai hokisok mellett az USA-ból is voltak résztvevők a táborban.

Az augusztus még a felkészülés jegyében zajlik a Pingvineknél

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN



A hónap közepén aztán egy igazi kuriózum helyszíne lesz a jégcsarnok. 2019 után másodszor rendezik meg Magyarországon a Keresztény Jégkorongos Tábort. A tábort egy kanadai alapítvány, a Hockey Ministries Internatioanl égisze alatt a Soproni Jégtörők és a Szombathelyi Pingvinek közreműködésével szervezik. A tábor célja, hogy a sporton és jelenleg is nagyon magas szinten játszó profi jégkorongozókon keresztül adják át a keresztény értékrendet, és hit erejét. Göncz Szabolcs, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub elnöke szerint ehhez kiváló eszköz, ha a gyerekeket olyan fiatal sportolókon keresztül szólítják meg, akik nem csak a pályán, hanem azon kívül is példaképek lehetnek számukra. A csarnokban az utóbbi hónapok sem teltek el fejlesztések nélkül. Júniusban a kivitelező megkezdte a csarnok napelem rendszerének kiépítését, amely reményeik szerint hamarosan megkezdheti az áramtermelést, ezzel is csökkentve a rezsiköltségeket, megkönnyítve a Trend Optika Jégcsarnok fenntartását. Emellett kialakítottak egy háromállásos lövőpadot a csarnok mögötti területen, hogy ezzel is segítsék a jégen kívüli munkát és a gyermekek fejlődését. Skóciából megérkeztek a várva várt curling kövek is, így abban bíznak az egyesület szakemberei, hogy abban a szakágban is tovább tudnak lépni.

Augusztusban egymást követik a különböző edzések, edzőtáborok. A nagyközönséget ősztől várják közönségkorcsolya, korcsolyaoktatás, curling programokra, valamint az ingyenesen látogatható utánpótlás és OB III.-as bajnoki meccsekre.