A sportági szövetség keddi tájékoztatása szerint a 35. világkupa október 15. és 19. között lesz Zala vármegyében, ahol 28 csapat gurít majd.

A vk első három napján tartják a selejtezőket, ekkor alakul ki a legjobb négy mezőnye a nőknél és a férfiaknál is, onnan pedig egyenes kieséses rendszerben küzdenek tovább az együttesek. Az utolsó versenynapon bonyolítják le a bronzmeccseket, valamint a finálékat.

A férfi és női klubcsapatok 15 országból érkeznek, Magyarországot a Szegedi TE és az Ipartechnika Győr SE képviseli a világversenyen.

"Örömteli, hogy az elmúlt évekhez képest rekordlétszámú csapat indul Zalaegerszegen. Magyarország igyekszik ezúttal is jó házigazda lenni. 2022-ben BL négyes döntőt rendeztünk, de volt korábban pont zalaegerszegi helyszínnel csapat-világbajnokság is" - nyilatkozta Bátor Gábor, a Magyar Teke Szakági Szövetség főtitkára.