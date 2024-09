A Mogyorósy Szilárd Emléktornát Mogyorósy Szilárd, a Körmend korábbi játékosának emlékére rendezik meg évente. Szilárd fiatalon, tragikus körülmények között hunyt el, és a torna egy módja annak, hogy a közösség tisztelegjen előtte és fenntartsa az emlékét. A tornán különböző csapatok, köztük az Egis Körmend és nemzetközi együttesek is részt vesznek. Az esemény célja, hogy a csapatok versenykörülmények között készülhessenek a bajnokságra, és emellett Szilárd családjával közösen egy díjat is átadnak a legtöbbet fejlődött 21 év alatti körmendi játékosnak.

A Mogyorósy Szilárd Emléktorna lesz a körmendiek bajnoki főpróbája

Forrás: Egis Körmend/Bálizs Zsuzsa

Forray Gábor vezetőedzőt és Bebes Istvánt - aki a Mogyorósy-családdal együtt alapította meg a Mogyorósy Szilárd emléktornát - nyilatkozott az idei tornáról.

- Amikor aláírtam a szerződést, tisztában voltam azzal, hogy egy tradíciókkal rendelkező klubhoz érkezem, amelyet szenvedélyes, fanatikus légkör vesz körül - fogalmazott az Egis Körmend nyáron kinevezett vezetőedzője. - Amikor elkezdtük a közös munkát, ez még inkább nyilvánvalóvá vált számomra. Néhány hete, a mérkőzések kezdetével tapasztaltam meg igazán, milyen mély szenvedély és elhivatottság jellemzi a körmendi kosárlabdát. Bár sejtettem, tudtam, de ez leírhatatlan. A közönség óriási erőt ad a csapatnak, és kötelességünk, hogy minden nap a maximumot nyújtsuk nekik. Ezt minden egyes alkalommal hangsúlyozom a játékosoknak is. Az emberek támogatása nap mint nap érezhető, azt látjuk, hogy mindenki mögöttünk áll. Az első hazai edzőmérkőzésünkön, közel ezer néző előtt léphettünk pályára, ami egyszerre volt felemelő és megható. Ezt követően Szlovéniában, egy eredetileg zártkapusnak hirdetett mérkőzésen is elkísért minket két kisbusznyi szurkoló, és ekkor kezdték igazán megérteni az új játékosok, mit is jelent Körmenden játszani. A zalaegerszegi Göcsej Kupa tetézte mindezt, hiszen több száz szurkolónk is ott volt velünk, akik hihetetlen derbihangulatot teremtettek. Nagy örömmel tölt el, hogy ismét hazai pályán, a XVIII. Mogyorósy Szilárd Emléktornán léphetünk pályára, csodálatos szurkolóink előtt. Célunk, hogy minél több néző látogasson ki a mérkőzésekre, és minél többen vásároljanak bérletet. Személy célom, hogy soha ne maradjanak üres székek a csarnokban. Ehhez természetesen kiemelkedő teljesítményt kell nyújtanunk. Bár nem nyerhetünk mindig, megígérhetem, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a sikerért. A kulcs az, hogy minden mérkőzésen az utolsó percig harcoljunk. Körmenden a közönség mindig elismerte a küzdőszellemet, és hiszem, hogy akkor is megtapsolnak minket, ha éppen egy erősebb csapat győz le bennünket. Szeretnénk visszatérni elődeink útjára, amikor az ellenfelek félve léptek pályára ellenünk. Ehhez elengedhetetlen a szurkolóink támogatása, mert ők tudják megteremteni a megfelelő hangulatot, mi pedig a pályán igyekszünk bizonyítani. Csak összefogva lehetünk sikeresek, és ez mindig is a körmendi kosárlabda alappillére volt, amit most meg fogunk erősíteni. Az idei szezonban a legfontosabb célom az, hogy ne fenyegessen bennünket a kiesés veszélye, és küzdhessünk a legjobb nyolc közé jutásért. Ehhez a hazai mérkőzéseink többségét, vagy akár mindet meg kell nyernünk, és az idegenbeli meccsekből is el kell csípnünk néhány győzelmet. Még sok munka áll előttünk, hiszen csak a múlt héten állt össze a teljes keret. Bízom benne, hogy a jelenlegi felállás így marad, és a csapat tagjai jó formában lesznek. A rend, a hierarchia kialakulóban van, és mindenki úgy látom, hogy mindenki tudja a feladatát. Az idő sürget, hiszen közeleg a bajnokság kezdete, de év közben is folyamatosan finomítjuk majd a játékunkat. Azt hiszem, ezek a játékosok megérdemlik a közönség támogatását, hiszen mindenki maximálisan odateszi magát. Ez elengedhetetlen, mert célunk, hogy kiszolgáljuk csodálatos szurkolóinkat. Bízom benne, hogy hamarosan teljes harmóniában leszünk a közönséggel. Bár az anyagi lehetőségeink korlátozottak, hálás vagyok a menedzsmentnek és a klub minden dolgozójának az áldozatos munkáért. Úgy érzem, jó úton járunk, és szurkolóink közreműködésével igazán veszélyesek lehetünk bárkire. Csak így lehetünk méltók nagy elődeinkhez.