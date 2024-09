Noha sokáig vezette a 2023/24-es bajnokságot, valamint a dobogón állt az AVUS, végül nem szerzett érmet, az 5. helyen zárta a szezont. Péter Imre csapat a nyári felkészülés után szombaton már bajnoki meccsen száll vízbe: az aligátorok szombaton 17.30-kor a Fehérvár SE otthonában kezdik a 2024/25-ös szezont – átalakult kerettel. Távozott például az egyik legnagyobb tehetség, a korosztályos válogatott Kovács Kevin is, aki az OB I-es Újpesthez igazolt.

Péter Imre vezetőedző csapata szombaton Székesfehérváron száll vízbe. Fotó: Unger Tamás





– Jónéhány ifjúsági korú játékosunk elment a nyáron, voltak, akik tanulmányaikat folytatják máshol, például a fővárosban – mondta Péter Imre. – Viszont Kovács Kevinen kívül a kapus Berényi Barna is az első osztályba, Egerbe igazolt. A rutinos Csaba Márton pedig befejezte orvosi gyakorlatát Szombathelyen és visszatért Pécsre. Új játékost nem igazoltunk, viszont klubon belül további fiatalok kerültek fel az első csapathoz. Jelenleg hat-hét felnőttkorú vízilabdázónk van, a többiek fiatalok. Ami a felkészülést illeti, július végén kezdtük a munkát, heti kilenc vízes edzésünk volt. Felkészülési mérkőzést nem tudtunk lekötni, úgyhogy egymás között gyakoroltunk. A fiúk rendesen elvégezték a munkát, egy rossz szavam sem lehetett rájuk. Szerencsére a komolyabb sérülések, vagy betegségek is elkerültek minket.

Az AVUS az elmúlt bajnokságban élcsapat volt, kérdés, idén mire lehet képes a tovább fiatalodott gárda.

– Nem tűztünk ki konkrét célokat, konkrét helyezést – jelezte Péter Imre. – Legfontosabb, hogy fiataljaink tovább fejlődjenek és közülül minél többen előbb-utóbb az OB I-ben kössenek ki. Hogy közülük kitől várok idén kiugró szereplést? Makarenko Balázst mondanám, aki már tavaly is letette névjegyét. A fiatalok a felnőttcsapat mellett az ifjúsági – esetleg a serdülő – bajnokságban is játszanak majd, szóval meglesz a meccsterhelésük. Az első bajnokin, Székesfehérváron nyerni szeretnénk, hiszen fontos a jó kezdés. Mondom ezt úgy, hogy – ahogy említettem – nem játszottunk a nyáron felkészülési mérkőzést, no és nem tudni, mirer számíthatunk a Fehérvártól.