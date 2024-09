Férfi futsalválogatott decemberben megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező-sorozatban, a tétmérkőzések előtt még négy felkészülési meccs vár Sergio Mullor szövetségi kapitány együttesére: elsőként október 5-én és 6-án (szombaton és vasárnap, egyaránt 13 órakor) Szombathelyen, a Haladás Sportkomplexumban fogadja az osztrákokat, majd novemberben egy hazai rendezésű torna jelenti a selejtezők főpróbáját. A Haladásból ezúttal Alasztics Marcell, Hadházi Sándor, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Rutai Balázs és Dróth Zoltán kapott behívót a válogatottba.

- Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a sportcsarnokunk válogatott futsalmérkőzésnek adhat otthont - mondta Gál Sándor, a Haladás Sportkomplexum ügyvezetője. - És természetesen annak is örülünk, hogy a helyi csapat, a Haladás öt játékost ad a válogatottnak. Mindekit arra buzdítok, hogy jöjjön ki, szurkoljon a válogatottnak és a hazai játékosoknak. Nagypályán már bizonyítottuk, hogy kiváló vendéglátók vagyunk, hiszen az elmúlt időszakban több válogatott is futballozott a Rohonci úton - mindenki elégedetten távozott. A Magyar Labdarúgó Szövetség illetékesei már korábban bejárták a létesítményünket, tudták, hogy a csarnokunk is alkalmas nemzetközi mérkőzések megrendezésére - és eljött az idő, vendégül láthatjuk a magyar és az osztrák futsalválogatottat. De természetesen a földrajzi helyzetünk is kedvező, hiszen az osztrák szurkolóknak is közel lesz a két edzőmeccs. Büszkék vagyunk, és igyekszünk ismét méltó házigazda lenni!

Nemzeti csapatunk legutóbb két világbajnokságra készülő válogtottal játszott felkészülési mérkőzést: Spanyolország vendégként 5-1-re kikapott, majd hazai pályán ikszelt Horvátországgal (1-1).

– Egyre közelebb vagyunk az Eb-selejtező sorozathoz, ezért ebben az időszakban már el kell érnünk azt a teljesítményt, amit a tétmérkőzéseken is szeretnénk majd mutatni – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor. – Elégedett voltam a spanyolok és a horvátok elleni teljesítményünkkel, de most meg kell mutatnunk, hogy nem csak az erős ellenfelek miatti túlzott motiváció miatt játszottunk jól, hasonlóan kell teljesítenünk a más szintet képviselő riválisok ellen is. Az osztrákok elleni meccseken várhatóan nagyrészt nálunk lesz a labda, a legfontosabb, hogy ezt kihasználjuk, és minőségi támadásokat tudjunk vezetni. A mérkőzések során végig magas szintű figyelmet és koncentrációt várok a játékosoktól, mert csak így lehetünk sikeresek most és a jövőbeli mérkőzéseinken is.