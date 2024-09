A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia csepeli nagycsarnoka adott otthont a 2024. évi őszi versenyszezon első országos bajnokságának. Három szakág 191 sportolóját köszöntötte Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke az idei felnőtt országos bajnokságon. Szabadfogásban egyértelműen a napokon belül 41. életévét betöltő olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes Hatos Gábor vitte el a show-t. A Budapesti Honvéd játékosedzője a fináléig oktatta a 86 kilogrammos mezőnyt, majd méltán híres állóképességének köszönhetően a bajai Püspöki Patrik elleni aranymérkőzésen az utolsó percben fordított és szerezte meg pályafutása 12. országos bajnoki címét. Hatos nem mellékesen több mint 20 évet, egészen pontosan 23-at húzott le a Haladásban 1994 és 2017 között. Ahogy ő mondja, úgy faragta ki őt birkózóvá Veréb István, ahogy Geppetto Pinocchiót, úgyhogy a már-már legendás állóképesség innen eredeztethető.

Hatos Gábor szenzációsan versenyzett a hazai ob-n

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: NS



- Ezt a bajnoki elsőséget Pista bának is megköszöntem, mert az ember azért azt nem felejtheti el, hogy honnan jött. Nagyon komoly alapokat kaptam anno, ami nélkül nem beszélhettünk volna semmilyen építkezésről sem - fogalmazott Hatos Gábor, a BHSE birkózója. - Pista bá maximálisan belénk rakta azt a munkát, ami a mai napig kamatozik. De aztán kellett egy váltás, és a Honvédot is ki kell emelnem, mert itt olyan koncepció, olyan pálya érhető el, aminek során továbbra is ösztönzik a sportolót kortól függetlenül, tehát nem azt érzed, hogy egy bizonyos kor fölött nincs rád szükség, mehetsz a roncstelepre.



Hatos Gábor most már évek óta rendszeres tagja a veterán világbajnokságoknak, most is erre a világeseményre készül, amelyet idén októberben Horvátországban rendeznek.

- Már kettőt megnyertem, tavaly viszont csak második lettem - folytatta a HVSE egykori klasszisa, aki jelenleg a Honvédban elsősorban edzőként tevékenykedik. - Jó dolog levezetni, nem egyből abbahagyni az aktív pályafutást, amit próbáltam heti 2-3 mozgásos edzéssel fenntartani. 2018-ban már a Honvéd színeiben lettem magyar bajnok, majd ugyanebben az évben indultam a budapesti vb-n, aztán katonai világbajnokságon lettem harmadik, utána pedig szépen fokozatosan kezdtem áttérni az edzői pályára. 35 éves kortól már lehet indulni veterán korosztályban, amelyben három kategória van, A B és C, ezek között ötévente lehet váltani. Ebben a korosztályban sikerült már két vb-címet szereznem, illetve a korábban említett ezüstöt. Olyan jó kondiban éreztem magam, hogy szakosztályunk igazgatójával végül arra jutottunk, kipróbálom magam az idei magyar ob-n, ahol 12-en voltunk a súlyomban, négy mérkőzésem volt. Előzetesen éremre mindenképpen esélyesnek tartottam magam, de tény, hogy 40 fölött azért embernek már nem olyan a felépítése, mint 20 évvel ezelőtt, így aztán erre próbáltam taktikusan odafigyelni. Ez a hazai ob tökéletes bolt erőpróbának az őszi veterán vb előtt.