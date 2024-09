BBC Nord Dragonz–Egis Körmend 75-90 (19-18, 18-22, 19-17, 19-33). Eisenstadt/Kismarton, nemzetközi felkészülési férfi kosárlabda-mérkőzés.

Körmend: Gáspár 4, Williams 30/9, Durázi 20/9, Doktor 8/6, Kiss 6/3, Vuckovic 13/3, Ferencz 7/3, Kiss B. 2. Edző: Forray Gábor.

Jól kezdte a mérkőzést a Rába-parti együttes, amely az első negyed feléhez érve 8-14-re vezetett úgy, hogy több fontos láncszemre sem számíthatott Forray Gábor. Innen egy 11-4-es futással fordított a házigazda. A második etapban fej-fej mellett haladtak a felek, végül 20 perc után 3 ponttal az MTE állt jobban. Szoros volt a mérkőzés, gyakorlatilag az utolsó öt percig, ahol 71-74-es állásról egy 4-16-os periódust produkált a Körmend, ezzel megnyerte a találkozót.

Az Egis Körmend légiósa, Rudi Williams jól játszott

Fotó: © Szendi Péter



– Egyik légiósunk szeme begyulladt allergiás reakció miatt, neki most pár napig pihentetnie kell a szemét – fogalmazott Forray Gábor edző. – Negyedik légiósunk mostanában érkezik Körmendre, így a légiósok közül csak Williamsra és Vuckovicra számíthattunk. Nagyon hasznos volt ez a meccs is, amelyen magyarjaink komoly szerepet kaptak, ebből biztosan profitálunk a jövőben. Ilyen a bajnokságban is előfordul majd, hogy hiányosan kell kiállnunk, úgyhogy ez egyfajta erőpróba volt. Ellenfelünk nagyon fizikális volt, sok test-test elleni ütközés tarkította a meccset. A faulthatár nem egyforma volt a két oldalon, de játékosaink ezt elbírták fejben, nem kezdtek reklamálni, hisztizni, hanem felvették a harcot és beleálltak ebbe a kemény fizikális csatába. Az első félődő nagyjából egál volt, hiszen amikor kiépítettünk egy 6-8 pontos előnyt, akkor mindig változott a kritérium és mindig visszajött az ellenfél, de soha nem csuklottunk össze, végig partiban voltunk és fegyelmezettek maradtunk. Visszaigazolást nyertünk a felkészülés fizikai részét illetően, hiszen a negyedik negyedet két, vélhetően komoly fizikummal rendelkező kulcsjátékosunk nélkül 33-17 arányban hoztuk, ezzel végleg a magunk javára eldöntve a találkozót. Védekezésünk tetszett, hiszen mindössze 75 pontot kaptunk idegenben, amiben jó pár extra kosár is volt. Támadójátékunkkal sem hiszem, hogy probléma lesz, hiszen eddig minden meccsen 100 pont körül, vagy afölött dobtunk, most is 90 pontot termeltünk. Az első félidőben különösen jól védekeztünk, a másodikban viszont több olyan hibát elkövettünk, amit ki tudunk javítani pláne akkor,amkkor komolyan felkészünk majd bajnoki riválisainkból. Most nem ezen volt a hangsúly, nem is készültünk különösebben ellenfelünkből, ki, hogyan játszik, szokványos klasszikus edzőmeccs volt. Büszke vagyok a fiúkra, hogy nehezített körülmények között is tudtak nyerni, bár tudjuk jól, ilyenkor az eredmény abszolút mellékes, de azért jó érzés nyerni.