Az elmúlt napokban több pletyka is szárnyra kelt a háromszoros bajnok, hétszeres kupagyőztes Egis Körmendről - többek között, hogy nehéz időszakot él a klub, átesett egy ügyvezető váltáson is. A piros-fekete klub a hivatalos honlapon megjelent közleményben tisztázta a helyzetet.

A közleményt változtatás nékül közöljük:

"Tisztelt sportbarátok, Tisztelt Egis Körmend szurkolók!

Az elmúlt hetek történéseivel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket.

Először is elnézést szeretnénk kérni Önöktől az elmúlt hetek kommunikációval kapcsolatos felfordulásaiért, melyek részleteit a cikkben részletesebben kifejtjük.

Klubunkban nemrégiben történt egy személyi változás. Kozma Gergő helyett átmenetileg Gál László (Boxi) vette át az ügyvezetői teendőket, szerződése december 31-ig tart. Boxi több évtizede erősíti klubunkat, így nem “rookie”-ként érkezik a klubhoz, sok mindenbe belátást nyert az évek során.

Gergőnek ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, sok sikert kívánunk neki a továbbiakban.

Csapatunknál az elmúlt év végén nemcsak személyi, de szakmai, gazdasági szempontból is kíhívásokkal teli időszak köszöntött be. Láthatóan a begyűrűzött gazdasági válság előrevetítette, hogy sajnos jóval kisebb költségvetéssel kell az idei évben kalkulálnunk, mint ahogy ezt tettük az előző években. Ahogy sokuk számára is ismeretes, kisvárosként minden forrásunk az utolsókig ki van számolva. (Gazdasági ügyekkel kapcsolatban még fogunk tájékoztatás adni Önöknek, de jelenleg a klub anyagi stabilizálása folyik a háttérben.)

A kommunikációval kapcsolatban:

Klubunk a tavalyi szezonban 6 főt foglalkoztatott, akik az irodán háttérmunkát végeztek. Ez az idei szezonban 2 főre redukálódott. Ebből kifolyólag a tájékoztatásért felelős munkatársunk sem állt rendelkezésünkre, de dolgozunk rajta, hogy újra megfelelő pénzügyi kondíciókat teremtsünk, hogy ezt a kellemetlenséget elhárítsuk, és újra tiszta, átlátható kommunikáció legyen a csapatnál, ezért szíves türelmüket kérjük. Ahogy a szurkolóknak a csapat buzdítása, nekünk a szurkolók és a csapat megfelelő kiszolgálása a legfőbb célunk.