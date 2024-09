– Most már nagyon várja itt mindenki, hogy elkezdődjön a szezon, amit terveztünk, azt hellyel-közzel el tudtuk végezni – fogalmazott Forray Gábor vezetőedző. – Messze nem vagyunk még kész, hiszen későn állt össze a csapat, de lehetőségeinkhez képest jól állunk. A felkészülési meccsek során biztató jeleket láttam. Nem könnyű a sorsolásunk, mivel egyből egy TOP csapathoz látogatunk, amely ráadásul a FIBA Europe Cupban elért sikerének köszönhetően mentálisan, pszichésen pluszban van. Egyértelműen az Alba az esélyes hazai pályán, viszont, mivel ez nem a teher nem a mi vállunkat nyomja, nem feltartott kézzel lépünk pályára és szeretnénk valamiféle meglepetést okozni. Úgy vélem, ez a csapat képes lehet rá, de ha netán mégsem úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan azt mi szeretnénk, akkor is az utolsó leheletünkig küzdeni, harcolni fogunk, felszántjuk a pályát, megmutatva szurkolóinknak, hogy egy percre sincs megállás. Ez azért is hatványozottan fontos, mert ha jól tudom, tele lesz a vendégszektor, minden jegy elkelt, ami óriási dolog, lévén, hogy hétköznap lesz a meccs este 8-kor, ráadásul a TV is közvetíti. Úgyhogy annyival minimum tartozunk nekik, hogy harcolunk körömszakadtánkig. Úgy akarunk a szurkolóink és a tükör elé állni a meccs végén, hogy tudjuk, mindent megtettünk.

Forray Gábor az Alba több mérkőzését is górcső alá vette, Vojvodáék utolsó mérkőzését ráadásul a helyszínen tekintette meg. Ő még azok közé a régimódi edzők közé tartozik, aki személyesen, élőben szereti feltérképezni az ellenfeleket, ha teheti.

– Korábbi stílusának megfelelően, az idei Alba is elképesztően erős támadó oldalon – jellemezte a Körmend leendő ellenfelét a vasiak trénere. – Van négy extra kinti dobójuk, atlétikus csapat a fehérvári, akárcsak tavaly. Védekezésük is kezd összeállni, talán a keretük is mélyebb a korábbihoz képest. Erősödött a magyar mag, csatlakozott hozzájuk Krivacsevics Marko, Filipovity Márkó és Németh Ákos. Három olyan játékos, akik abszolút használhatók, jó korban vannak és mellettük még akkor ott van egy Vojvoda, plusz a négy légiós – nagyon komplett, erős együttes. Védekezésben mindenképpen limitálnunk kell a könnyű gólokat a tranzíciós játékok után. Elsősorban a Nicholst kell megállítanunk, illetve a Vojvodát. Másodsorban a lepattanók begyűjtése, a kizárás lesz kulcsfontosságú, mert második szándékból nagyon erős az Alba. Természetesen tőlünk kéne egy jó dobóforma is, amire képesek is vagyunk, hiszen volt olyan, hogy 15-17 triplát is be tudtunk szórni. Ha egy ehhez közeli teljesítménnyel ki tudunk rukkolni, akkor lehet keresnivalónk. Minden játékosom hadra fogható, igyekszünk meglepetéssel nyitni.