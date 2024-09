Az Egis Körmend új ügyvezetője 32 éve szolgálja a klubot

– Egy konszolidációs szezon következik, elmondhatom, hogy tartozásaink kezelhetőek, de nap mint nap azon kell dolgoznunk, hogy minél több támogatót állítsunk a csapat mellé – folytatta Gál László. – Sokféle újdonságot kitaláltunk kollégáimmal, amelyekkel legfőbb célunk, hogy minél több szponzort nyerjünk meg magunknak. Ezeket a törekvéseket a bajnokság elindulását követően mindenki megtapasztalhatja majd. Szezon végére szeretnénk fellélegezni gazdaságilag, hogy aztán egy nyugodtabb idény elé nézhessünk.

Az Egis Körmend Göcsej-kupa-győztes csapata

Ami a csapat felkészülését illeti, az ügyvezető rendkívül derűlátó és bizakodó, tetszett neki, amit eddig látott.

– Jónak tűnik a kémia a játékosok között, jól sikerült a külföldiek kiválasztása és ahogy látom, a szakmai stáb is megtalálta a közös hangot az együttessel – értékelte a mögöttünk hagyott időszakot Gál László. – Két felkészülési tornát is meg tudtunk nyerni, ami jelzi, hogy jó úton járunk, de ettől még persze nem várhatjuk elbizakodottan a szezont. Forray Gáborral kapcsolatban elmondhatom, hogy már nagyon régóta ismerjük egymást, a vele való közös munka az első perctől kezdve működik, bármiben számíthat rám, hiszen tudja, hogy minden tőlem telhetőt megteszek az eredményesség érdekében. Úgy látom, Fofó maximálisan beilleszkedett a közösségünkbe, ezt talán szurkolóink is megerősíthetik, akik nem mellékesen már az első hazai nyilvános edzőmeccsünkön lenyűgözték vezetőedzőnket, hiszen egy hétközi napon, egy felkészülési mérkőzésen közel 1000 ember tisztelte meg jelenlétével a csapatot, ami azért óriási szó volt. Csak érdekességképpen említem meg azt, hogy a Mogyorósy Emléktorna döntőjét online is adtuk, és 2500 megtekintése volt a Körmend-ZTE rangadónak, ami ugyebár mindösszesen csak egy edzőmeccs volt.