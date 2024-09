Pletykákat és különféle mendemondákat már korábban hallani lehetett az Egis Körmend háza tájáról, de hivatalos közleményt nem adott ki a klub, eddig. A híresztelések nem voltak alaptalanok, valóban ügyvezető-váltás történt az NB I.-es kosárcsapat élén.

Egis Körmend: Kozma Gergő távozott, Gál László lett az új ügyvezető

Fotó: © Szendi Péter



Kozma Gergő 2021 nyarától látta el a klub ügyvezetői teendőit. Ez idő alatt az együttes bajnoki ezüstérmet, majd egy évvel később bronzérmet szerzett. A vasi kisváros és egyben a magyar kosárlabda emblematikus klubja újra és újra bizonyította emberfeletti teljesítménnyel, hogy kis költségvetésből is lehet nagyszerű eredményeket elérni. Tavaly megremegtek a klub gazdasági alapjai, ami a pályán is érzékelhető volt, lemaradt a Magyra Kupáról és a bajnoki playoffról is, végül a kiesés ellen küzdött a csapat, sikeresen.

A piros-feketék közösségi oldalukon jelentették be, hogy Kozma Gergő helyett átmenetileg Gál László (sokak által csak Boxi) vette át az ügyvezetői teendőket, szerződése december 31-ig tart. Gál több évtizede erősíti a klubot, így nem “rookie”-ként érkezik, sok mindenbe belátást nyert az elmúlt évek hosszú sora alatt.





„Csapatunknál az elmúlt év végén nemcsak személyi, de szakmai, gazdasági szempontból is kihívásokkal teli időszak köszöntött be. Láthatóan a begyűrűzött gazdasági válság előrevetítette, hogy sajnos jóval kisebb költségvetéssel kell az idei évben kalkulálnunk, mint ahogy ezt tettük az előző években. Ahogy sokuk számára is ismeretes, kisvárosként minden forrásunk az utolsókig ki van számolva”

– olvasható a közleményben, amelyben kitérnek arra is, hogy a klub a tavalyi szezonban hat főt foglalkoztatott, akik az irodán háttérmunkát végeztek. Ez az idei szezonban két főre redukálódott. Ebből kifolyólag a tájékoztatásért felelős munkatárs sem állt rendelkezésre, de dolgozik a menedzsment azon, hogy újra megfelelő pénzügyi kondíciókat teremtsenek, elhárítsák a hiányos kommunikációból fakadó kellemetlenségeket, és újra tiszta, átlátható párbeszéd legyen a csapat és szurkolói között.



„Hamarosan megkeressük a szurkolói csoportok képviselőit, hiszen célunk a további jó együttműködés a csapat szimpatizánsaival. Az elmúlt években úgy gondoljuk, sok dologban sikerült kompromisszumképes, előremutató ötleteket, döntéseket hozni a szurkolókkal és szurkolói csoportokkal közösen, ezt a gyakorlatot a továbbiakban is fent szeretnénk tartani. Célunk, hogy ne csak szakmai, de gazdasági sikereket is elérjünk az elkövetkezendő szezonban”

– írta a klub. Egyelőre tehát csökkentett üzemmódban, de töretlenül dolgozik az új vezetőség a körmendi kosárlabdáért. Ebben kérik a szurkolók szíves megértését, támogatását, kitartását.