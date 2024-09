– Közben már a Honvéd és a Debrecen is nagyon érdeklődött, mindkét intézményt meg is néztük. De Stella Azzurra is kitartónak bizonyult, ahány nemzetközi tornán találkoztunk az intézmény vezetőjével, mindig győzködött minket, hogy utazzunk ki Rómába, legalább nézzük meg az akadémiát – folytatta Szabó László. – Végül beadtuk a derekunkat – elmentünk, megnéztük, és rögtön tudtuk, hogy ez a tökéletes következő lépcsőfok Márk számára. Márkot a római egyesület kivásárolta a Rátgéber Akadémiától, 4+1 évre szóló szerződést írtunk alá, ösztöndíjat kap – minden szolgáltatás, így például a tanulás, a lakhatás, az étkezés ingyenes a számára. Ezt nem sokan mondhatják el magukról – a legtöbben ugyanis fizetnek azért, hogy a római akadémia sportolói lehessenek. Az akadémia általában amerikai egyetemekre irányítja a középiskolát kinövő növendékeit, vagy európai topcsapatokhoz közvetíti ki a fiatalokat. De ez még a jövő zenéje. Egyelőre az a lényeg, hogy Márk állja meg a helyét. Nem is a kosárlabdára gondolok – nagyobb kihívás lesz számára az új környezet, az új kultúra, az új nyelv, és hogy csak magára számíthat. Igaz, a Stella Azzurra gáláns szerződést kötött velünk, többek között bizonyos időközönkét meglátogathatjuk a fiúnkat – az utazást, a szállást a római klub fizeti. Márk jövő márciusban tölti be a 14. életévét – az olasz bajnokságban az U15-ös korosztályban, míg nemzetközi mérkőzéseken az U16-os csapatban számítanak rá.

– Tudatosan készültünk arra, hogy Márk egyszer a profivá válás útjára lépjen – ez most megtörtént. Márk fokozatosan távolodott a szülői háztól, először csak Zalaegerszeg, aztán Pécs következett, végül Róma. Leült a család, átbeszéltük a dolgot, Márkra bíztuk a döntést – maradhatott volna a Rátgéber Akadémiám is. De ő Rómát választotta – és roppant motivált. Szentpéterfán horvát és német nyelvet tanult, két éve magántanárnál már angolt is, fél éve pedig intenzíven foglalkozik az olasz nyelvvel – nagyszerű nyelvérzéke van, ráadásul szorgalmas. Az átalános iskolát magántanulóként Szentpéterfán fejezi be, de Rómában már járni fog a gimnáziumi előkészítőbe. Kemény időszak vár rá, de pontosan tudja, hogy áldozatok nélkül nem lehet valaki sikeres, profi sportoló. Nehezen engedjük az útjára – de nem állhatunk az álmai útjába! – zárta szavait Szabó László.