Ekler Luca legkisebb testvére Botond, édesanyja, édesapja és két nagymamája követi a helyszínen az eseményeket. Ez a legszűkebb családi kör szurkol Párizsban a TFSE atlétájának, valamint sok barát szorít Lucának a paralimpián.

Ekler Luca családjával

Fotó: © Unger Tamás

Együtt szurkolnak a Szombathelyen is nevelkedett Ekler Lucának a sikeréért

- Hihetetlen érdeklődés övezi az eseményt, mi ugyebár az atlétika helyszínén, a stadionban vagyunk érdekeltek öt alkalommal, amibő kettők már lezajlott, a 100 méter előfutama és döntője - adott tájékoztatást a paralimpia helyszínéről Ekler József, Luca édesapja. - Csütörtökön következik a távolugrás, majd zárásként a 400 méter selejtezője és döntője. Az eddigi két alkalommal, amikor a stadionban voltunk, kivétel nélkül telt házzal zajlottak a versenyek, azaz 80 ezren foglaltak helyet a Stade de France-ban. Paraatlétaként ilyen helyszínen versenyezni egészen felemelő, csodálatos érzés lehet.

Luca édesapja azt is elárulta, hogy az olimpiai faluval, illetve a Stade de France-szal pont ellentétes irányban foglaltak szállást, mivel azt a környéket kellőképpen biztonságosnak jelölték meg.

- Durván egy órát kell utaznunk tömegközlekedéssel a stadionig - folytatta Ekler József. - Iszonyatosan be van biztosítva minden, a katonaság és a rendőrség fegyveres erői több ponton őrzik és felügyelik a rendet, gyanítom, ugyanazt a biztonsági szintet tartják fenn, amit az olimpia is megkívánt.

Ekler József Lucával kapcsolatban elmondta, érthető volt az atléta csalódottsága a 100 méter döntője után, mert bízott abban, hogy ha egyéni csúcsot tud elérni, akkor még talán a dobogóra is odaér. Dehát nagyon megerősödött a mezőny.

- A 100 méter lezárultával pedig már csak a távolugrásra, a fő számára koncentrált - fogalmazott a családfő. - Ott a 100 méter után tudtunk vele találkozni, majd szurkolt ő is honfitársainak. Ezt a három napot meg akartuk neki hagyni, hogy tudjon készülni, edzeni a távolugrásra. Személyesen nem is találkoztunk azóta, csak a közösségi médián keresztül beszélgetünk vele, nem akarjuk zargatni.