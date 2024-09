Mint azt korábban megírtuk, a szombat esti paralimpiai női T38-as 100 éteres síkfutás döntőjében Ekler Luca ötödikként zárt.

Ekler Luca előbbre várta magát 100 méteren

Forrás: Facebook/Ekler Luca paralimpikon atléta

– Nem mondom, hogy nem vagyok egy kicsit csalódott, mert a negyedik helyre odaérhettem volna legrosszabbesetben, de most ebből egy ötödik hely lett – nyilatkozta a döntőt követően az M4 Sportnak Ekler Luca. – Éreztem ugyan, hogy a lábaim frissek maradtak, de nagyon kevés időm volt a két futás között a regenerációra. Amikor az előfutamot követően visszaértünk a faluba, ebédeltem és gyakorlatilag jöhettünk is vissza, amit most kicsit megéreztem. Illetve sokáig megvárakoztattak minket egy olyan helyen, ahol nem lehetett melegíteni. Éreztem, hogy ez nem lesz az igazi, viszont a lányok fansztasztikusat futottak. Korábban azt mondtam, 400 méteren egészen biztosan világcsúcs kell a győzelemhez, de benne volt a pakliban, hogy 100-on is így lesz és így is lett. Sajnos a rajtom nem sikerült, ez a gyengém, majd vissza kell nézni, viszont Sophieval tudtam menni, ami meglepett, de ezzel együtt az is, hogy jött velünk az ausztrál is. Talán ez az utolsó 30-40 méteren kizökkentett a ritmusomból, mert nem volt még ilyen. Ami a rajtot illeti, nekem a kezem miatt ugye kissé egyoldalú a rajtpozícióm, sokkal több testsúly nehezedik a jobb kezemre, illetve a jobb vállam feljebb van, mivel a bal kezemet nem tudom úgy odatenni a rajthoz. Az szokott lenni az alapvető probléma, hogy túl korán felállok, nem tartom magam egy klasszikus 100-as típusnak, ami talán a rajtnál ütközik ki leginkább. Próbáltunk rajta sokat csiszolni, de nem mindig jön ki úgy a lépés, most így sikerült. Úgy érzem, az egyik legnehezebb részen túl vagyok, alig várom a távolugrást! Ahhoz tényleg igazán magabiztosan tudok odaállni. Azt követően a 400 méter ugyancsak nem lesz piskóta, de az már a legvége lesz, mindent beleadok, aztán meglátjuk, mire lesz elég, mert ott is elképesztő mezőny lesz.

Lucának legközelebb szeptember 5-én szurkolhatunk a távolugrás döntőjében 10.04-től, míg a 400 méter előfutamát szeptember 6-án 21.40-től, döntőjét szeptember 7-én 20.31-től rendezik.