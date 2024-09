Ekler Luca boldogan és büszkén nyilatkozott az M4 Sportnak szenzációs futását követően.

- Nagyon örülök, hogy egy ilyen futás összejött, ez jóval a korábbi egyéni csúcsomon belül van, valamint az előző világcsúcson belüli idő is lett - fogalmazott Ekler Luca, a TFSE atlétája. - Ez is mutatja, milyen erős volt ez a mezőny is. A kolumbiai ismét óriásit futott, bár én ezt személy szerint valamennyire vártam. Tudtam, hogy 300 méternél közel kell kerülnöm hozzá, aztán onnantól toltam neki, ahogy tudtam. Annyi elvárásom volt magammal szemben a pénteki futás után, hogy innen éremmel szerettem volna hazatérni. Mindent ott akartam hagyni a pályán és most nem is hoztam semmit, ami bennem volt, azt mind kiadtam magamból. Alapcélom az volt, hogy megjavítsam tokiós helyezéseimet, háromból kettőben sikerült is. Korábban 400-on ötödik lettem, most második, úgyhogy mondhatjuk, jó paralimpiát zártam. Nagyon boldog vagyok! Előzetesen egy első, egy harmadik és egy negyedik helyet tippeltem magamnak, nem gondoltam volna, hogy 400-on jön össze a második érem. A stadion hangulata óriási volt, bár én legtöbbször csak minimálisan engedem be a közönséget a versenyembe. Távolugrásnál nagyon szeretem, ha tapssal tudnak segíteni, kinézek rájuk és az ad egy pluszt. Viszont a futószámokban, főleg a 400-on, ahol nincs nagy rutinom a távolugráshoz képest, olyankor inkább magamra koncentrálok és a mellettem futókra. Annyira tökéletes évem volt, hogy szebbet nem is kívánhatnék!