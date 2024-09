Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–PVSK-VEOLIA 94-58 (27-21, 18-6, 16-19, 33-12).

Szombathely, Schaeffler Arena Savaria, 3000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T. P., Frányó P., Fodor A.

Falco: Váradi 8/6, Pongó Ma. 10/6, Clark 3, Tiby 13/3, Popovic 11. Csere: Perl 23/6, Keller 8, Diggs 11/9, Bognár K. 7, Kovács B. –, Sövegjártó –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

PVSK: Micovic 8, Archibald 13, Plézer 2, Dzeletovic 13/9, Payton 15/3. Csere: Frank –, Mokánszki 2, Antoni –, Merkl 5/3, Radó –, Németh A. –. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6-3. 7. perc: 19-17. 10. perc: 27-21. 13. perc: 30-21. 16. perc: 37-21. 20. perc: 45-27. 23. perc: 52-31. 26. perc: 56-39. 30. perc: 61-46. 33. perc: 69-48. 36. perc: 80-53. 39. perc: 91-56.

Kipontozódott: –.

A címvédő szombathelyi sárga-feketék kis ünnepséggel kezdték a találkozót, felavatták ugyanis 6. bajnoki zászlójukat is a tavalyi szezon emlékére. Jól kezdett a házigazda együttes, de aztán kicsit kiesett a ritmusból, amit kihasznált a PVSK és a negyedik percben egyenlített (10-10). A Falco azonban továbbra is diktálta az iramot, egészen a hatodik minutumig, amikor Payton triplájával először vette át a vezetést a baranyai csapat (15-17). Pongó büntetőkkel egalizált, majd újra a hazaiak domináltak. Azonban a 8. percben hiába vezetett már 7 ponttal is a Falco (24-17), a Pécs ismét visszajött háromra. A negyedet Perl hármasa zárta, így hatpontos Falco-előnnyel zárult az első etap (27-21). A folytatásban bár kicsit akadozott támadásban a szombathelyiek gépezete, ennek ellenére növelni tudták előnyüket, mert a Pécs nagyon beragadt, hosszú percekig pontot sem dobott. A 16. percben már 39-21 állt az eredményjelzőn. Büntetőből sem találtak a vendégek, így roham tempóban nyílt az olló. Clrak közelijével már 20 volt a felek közti differencia (41-21), majd pár másodperccel később Micovic törte meg a PVSK maratoni hosszúságú kosárcsendjét – a 17. percben jártunk már ekkor.