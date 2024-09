Két csapattal bővült a létszám, így most 15 gárda alkotja a városi amatőr tekebajnokság első osztályának mezőnyét – az AHSE Amazonok és a Conoil a két újonc. A Conoil rögtön meglepetéssel kezdett: legyűrte a tavalyi bronzérmes Royalt. De jól mutatkozotak be az amazonok is: a csupa női játékosból álló alakulat megszorongatta a „testvér” AHSE gárdáját. A címvédő Ják pedig sima győzelemmel kezdte a szezont.

Eredmények: Ják–REDONDÓ 7:1 (234-2513). Legjobb dobók: Hollósi N. 478, ill. Hittaller R. 447.

Justicia–EKJV TC 6:2 (2468-2425). Ld.: Dugár P. 444, ill. Egervölgyi Péter 437.

AHSE Aqua Nívó–AHSE Amazonok 5:3 (2522-2448). Ld.: Magdics L. 460, ill. Pesti B. 450.

Conoil–Royal Vasi Mesterek Háza 5:3 (2300- 2622). Ld.: Nemes I. 482, ill. Németh H. 467.

Gravitáció–Torony Csercsics 7:1 (2738-2475). Ld.: Kovács J. 496, ill. Kondor A. 446.

Csercsics Faipar–Twister 7:1 (2627-2377). Ld.: Farkas M. 472, ill. Horváth A. 416.

Relaxállás Bükfürdő–Vép VSE 7:1 (2644-2442). Ld.: Pomper K. 458, ill. Kopácsi M. 424.

TG