A házigazda Controll SE Felnőtt és Masters Kick-box Magyar Bajnokságot rendezett Szombathelyen az ELTE-SEK Sportcsarnokában, amelyre az egyesület kilenc versenyzővel nevezett. A rendezvény főszervezője a Controll elnöke, Koszogovits Mihály volt. A versenyen az SE edzői szem előtt tartották, hogy a juniorok tapasztalatot szerezhessenek, ezért sok fiatalt is indítottak. A rutinosabb versenyzőknél már a bajnoki cím megszerzése volt a cél és ezzel kvalifikálhatták magukat a novemberi athéni Európa-bajnokságra. A szombathelyi viadalra 23 egyesület 128 nevezést adott le. Természetesen az egyesület kétszeres világbajnokának, Szmolek Emánuelnek célja sem volt más és hozta a tőle elvárható eredményt, kettő magyar bajnoki címmel lett gazdagabb.

A Controll SE kick-box csapata a szombathelyi viadalon

Forrás: Controll SE

Eredmények. Felnőtt. Férfi. 74 kg. Kicklight: 3. Somogyi Zénó, 5. Rumankó Levente. 79 kg. Kicklight: 3. Kovács Máté. Light-contact: 2. Kovács Máté. 84 kg. Kicklight: 1. Szmolek Emánuel, 2. Polgár Dávid. Light-contact: 1. Szmolek Emánuel, 2. Polgár Dávid. +94 kg. Kicklight: 2. Horváth Martin. Light-contact: 2. Horváth Martin. Női. 50 kg. Kicklight: 2. Kovács Sára Kata. Light-contact: 3. Kovács Sára Kata. +70 kg. Kicklight: 3. Zsiros Annamária. Masters. Női. +65 kg. Kicklight: 1. Dr. Zsellér Orsolya. Light-contact: 1. Dr. Zsellér Orsolya.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club három versenyzője lépett tatamira: Wappel Tibor, Pődör Csaba és Sarkadi Olivér. Felkészítőjük Mayer Gábor vezetőedző volt. Master Class kategóriában Wappel Tibor +94 kg-ban kicklight és light-contact szabályrendszerben is diadalmaskodni tudott. Ugyanebben a kategóriában és súlycsoportban mindkét szabályrendszerben ezüstös pozícióban zárt Pődör Csaba.

Az Agrobio kick-boxolói

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club

- Összességében elégedett vagyok az elért eredményekkel - nyilatkozta Mayer Gábor vezetőedző. - Külön öröm számomra, hogy Wappel Tibor 2011 után újra indult versenyen. Most már Master kategóriában. Pődör Csaba is elvállalta az indulást, így klubon belül dőlt el a bajnoki cím. Magas színvonalú mérkőzéseket játszottak, Tibor a mai napig edzésben van. Mindkét kategóriát Tibi nyerte, Csabi is tisztességesen helytállt. Tibi ezzel jogot nyert az athéni Európa-bajnokságon való indulásra, válogatott lett. Sarkadi Olivér 69 kg kick-light kategóriában indult élete első versenyén. Felkészültségben, fejben is nagyon ügyes volt, viszont budapesti rutinos ellenfele felülkerekedett. Tapasztalatszerzésnek nagyon jó volt a mérkőzés.