Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I.–Győri Elektromos VSK I. 4:3. Celldömölk, Opál-csarnok, férfi Extraliga asztalitenisz-mérkőzés.

Páros: Juhász, Baranyai–Hőgye, Lung 1:3. Egyéni: Jakab–dr. Stánitz 3:0, Bíró–Hőgye 0:3, Juhász–Lung 3:1, Jakab–Hőgye 3:1, Juhász–dr. Stánitz 3:0, Bíró–Lung 1:3 (4:3).

A párosok mérkőzésén nem volt esélyük a cellieknek, a győri duó 3:1-re nyert. Az első egyéni fordulóban Jakab és Juhász győzött, Bíró simán kikapott, így ekkor 2:2 volt az állás. A második egyéni körben Jakab legyőzte Hőgyét, viszont Bíró alulmaradt Lunggal szemben. Így a döntés a Juhász-dr. Stánitz összecsapásra maradt. Szoros szetteket vívott a két játékos, végül azonban a hazaiak nyáron igazolt játékosa, Juhász 3-0-ra nyert, így a meccset a Celldömölk húzta be 4-3-ra. A csarnokban végig nagyon meleg volt, a formálódó Celldömölk ha nyögvenyelősen is, de győzelemmel kezdte a bajnokságot. Győzött: Jakab 2, Juhász 2, illetve Hőgye-Lung, Hőgye 1,

Komlói Bányász-Szombathelyi AK-Sportiskola I. 6-1. Komló, férfi Extraliga asztalitenisz-mérkőzés.

Páros: Both, Wei Chen Yu–Poór B., Gergely 2:3. Egyéni: Szita-Szarka Zs. 3:0, Both–Gergely 3:0, Wei Chen Yu–Poór 3:0, Szita–Gergely 3:0, Wei Chen Yu–Szarka Zs. 3:0, Both–Poór B. 3:1 (6-1).

Bravúros győzelemmel kezdtek a szombathelyiek, Poór Balázs és Gergely Márk meglepetést okozott a párosban. 9-3-as hátrányról nyerték a döntő játszmát, ám ez lett a vasiak egyetlen győzelme ezen a napon. Volt pedig még esély a második sikerre is, amikor Gergely Márk Both Olivér ellen jutott háromszor is mérkőzéslabdához, végül 19-17-re kapott ki az ötödik szettben egy színvonalas összecsapáson. Poór Balázs is szorongatta ellenfeleit, végül egy játszmát tudott elcsípni. Szarka Zsoltnak viszont még ez sem sikerült. A Komló végül 6-1-re nyerte meg a mérkőzést. Győzött: Szita 2, Wei Chen Yu 2, Both 2, illetve Gergely-Poór B.