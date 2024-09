Az elmúlt évekhez képest ezúttal azért mozgalmasabban alakult az átigazolási időszak a Falco háza táján. Stefan Pot, Benke Szilárd (Paks), Krivacsevics Markó (Alba), Antonio Jordano (KK Split/Horvátország), Boris Barac (visszavonult), Takács Zsolt (Oroszlány), Tanoh Dez András (Hestia Menorca/Spanyolország – kölcsönben) távozott – közülük Benke és Barac kulcsembernek számított. Érkezett azonban Nikola Popovic (Lietkabelis/Litvánia), Bognár Kristóf (Szeged), Váradi Benedek (Trefl Sopot/Lengyelország), Marvin Clark (Sporting/Portugália), Zach Brown (csapat nélkül, legutóbb Falco) és Sövegjártó Ábel (Atomerőmű SE, kölcsönből vissza). De az érkezők között sok az ismerős arc: Váradi két év légióskodás után tért haza nevelőegyesületéhez, de Clark és Brown is játszott már a Falcóban, míg a válogatott kerettag Bognár a szombathelyi utánpótlásból kikerülve lett stabil NB I.-es kosaras. A tavalyi keretből Keller Ákos, Matthew Tiby, Kovács Benedek, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Hansen Dániel, Németh Bálint és Verasztó Péter maradt sárga-fekete mezben. Korán összejött a Falco kerete, időben el kezdte a csapat a felkészülést. És a felkészülési mérkőzéseken mutatott játék, teljesítmény azt sejteti, hogy ismét ütőképes csapat formálódik Milos Konakov vezetőedző kezei között.

– Több mint hét éve, legutóbb 2017 júniusában játszottam a Falcóban, döntőt vívtunk az Albával, végül a fehérvári gárda diadalmaskodott – idézte fel utolsó falcós meccseit az egyik nagy visszatérő, Bognár Kristóf. – Örömmel tértem vissza a Falcóhoz, hiszen korábban – az utánpótlásban és a felnőtt csapatban összesen – nyolc évet eltöltöttem sárga-fekete mezben. Érzelmileg is kötődön a klubhoz, hiszen a nevelőegyesületemről van szó. Továbbá nagy büszkeséggel töltött el a Falco KC hívása. Hiszen a szombathelyi klub az elmúlt években meghatározó szereplője a magyar kosárlabdának, ráadásul a nemzetközi színtéren is letette már a névjegyét, és mindig komoly célokért küzd. Megtiszteltetés, ha egy ilyen kaliberű klubnál számítanak rám – és talán az elmúlt években elvégzett munkám, a korábbi csapataimban nyújtott teljesítményem visszaigazolása is ez a szombathelyi lehetőség. Roppant motivált vagyok. Azt gyorsan leszűrtem, hogy jó csapatba kerültem, kiváló képességű játékosok közé – akik tudnak csapatként is dolgozni. A társaság zöme rutinos, sok nagy csatát megélt, mégis mindenkiben azt látom, hogy továbbra is éhes a sikerre. Az edzések kemények – és úgy érzem, hogy ismét jó csapata lesz a Falcónak. Nekem a szakmai stáb a négyes poszton szán feladatot, Tibyvel váltjuk majd egymást – a Bajnokok Ligája-szereplés, a kettős terhelés miatt nagy szükség lesz a rotációra. Azon leszek, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak – mindent el fogok követni, hogy minden fronton a lehető legjobban teljesítsünk. A feleségemmel tértem vissza Szombathelyre – amikor 2017-ben távoztam a Falcótól, akkor még a barátnőm volt. És örömmel újságolhatom el, hogy útban van a kisfiam – nagyon boldog vagyok!