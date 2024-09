– Rafael Buza megnyerte a Golden Belt nemzetközi tornát Romániába, ami nagyszerű eredmény – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetőedzője. – Rafi a mérkőzést végig irányítva győzött román ellenfele ellen a döntőjében – amúgy három mérkőzést kellett megnyernie az aranyéremért, izraeli, ukrán és a már említett román bunyóst vert meg. A román tornát megelőzően Tatabányán bokszoltunk a Bányász Kupán, ahol osztrák ellenfelet győzött le – Rafi nagyszerű formában van! Rómeó is bokszolt Tatabányán egy osztrák rivális ellen nyert, majd Romániába először döntő fölénnyel vert egy hazai riválist, aztán egy világ- és Európa-bajnok ukrántól kapott ki az elődöntőben – így a harmadik helyen végzett. Noémi is jól bokszolt, harciasabb is volt a megszokottnál, de ez most még kevés volt az Eb-érmes cseh lány ellen az elődöntőben. Mindhármuk teljesítményével elégedett vagyok! A fiatalok az országos bajnokság előtt egy nemzetközi erőfelmérésen vettek részt Sopronban, jól teljesítettek, hasznos volt a torna.