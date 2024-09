Mindkét mérkőzést a nyílt kategóriában rendezték a Savarai Tenisz Centrum kiválóan előkészített pályáin. A Bonus Shop (Catomio János, Molnár Bálint, Sáfrány Ákos) a Savaria (Török Bence, Németh Dominik) gárdáját verte 3:0-ra – vagyis a két egyes mérkőzést és páros meccset is behúzta a továbbra is veretlen Bonus Shop. A Vasvár Tenisz Team (Hubay Balázs, Tüskés György) és a Kettőshuba (Hujber Zoltán, Hulman Zsolt) összecsapását a vasvári alakulat nyerte meg 2:1-re. A két szinglit behúzva biztosította be a győzelmét vasvári együttes – amely nagy csatában diadalmaskodott!

Pénteken 16 órától folytatódik a városi bajnokság, mindkét kategóriában a végső helyezéseket befolyásoló derbi következik a Késmárk utcai Tenisz Centrumban. A nyílt mezőnyben két veretlen csapat feszül egymásnak: ugyanis Bonus Shop–Ják502 rangadót rendeznek. Míg a +50-es korcsoportban az ezüst- és a bronzérem „szempontjából” vív nagyon fontos összecsapást az NLG és a FOLT Team együttese.