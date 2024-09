Végletekig kiélezett igazi szomszédvári presztízscsatával hangolódott Forray Gábor Egis Körmendje szombaton az idei Mogyorósy Szilárd Emléktorna döntőjében a bajnoki nyitányra. A tréner együttese megélt pár hullámvölgyet a mérkőzés során, de legyőzve önmagát a közönség hathatós közreműködésével végül legyűrte a ZTE (91-88).

Forray Gábor, az Egis Körmend vezetőedzője

Fotó: Jámbori Tamás



– Azt gondolom ez a szív diadala volt – nyilatkozta a döntőt követően Forray Gábor, az Egis Körmend vezetőedzője. – A közönség segítségével sikerült nyernünk, hiszen bár az elején mi vezettünk, de aztán a második negyedtől már a ZTE vezetett végig. Kiépítettek a vendégek egy tetemesebb előnyt, de megint jött a negyedik negyed, elkezdtünk védekezni és így meg tudtuk nyerni a szomszédvári rangadót. Úgyhogy köszönettel tartozom a játékosoknak, a szurkolóknak. Most már nagyon várjuk a szezonrajtot, remélem hazai pályán mindig tudunk nyerni majd a bajnokságban is, meg persze minél többet idegenben is. SD