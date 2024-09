Forray Gábor vezetőedző szerint a Domzale ellen egyben volt csapata, a Krka ellen viszont főleg a meccs végefelé érződtek a fáradtság jelei, noha a meccs nagy részében partiban voltak a piros-feketék a náluk magasabban jegyzett ellenfelükkel.

Forray Gábor elégedett volt játékosaival

- A mögöttünk hagyott héten három edzőmeccset is játszottunk, mindegyiket idegenben, az elsőt Eisenstadtban, a másik kettőt pedig Szlovéniában - tekintett vissza az edzőmeccsekre Forray Gábor, az Egis Körmend vezetőedzője. - Azért választottam a Domzalet és a Krkát, mert nagyon képzett, agresszív, fizikális együttesek, amelyek ellen fel tudtuk mérni, hogy milyen úton haladunk. A Domzale a szlovén ligában élcsapatnak számít, a Ljubljana és a Krka mögött közvetlenül az élmezőnyhöz tartozik. Nagyon harcos mérkőzés volt a szombati, meglátásom szerint jól reagáltunk a test-test elleni küzdelemre, annak, ellenére, hogy gyakorlatilag a buszból kiszállva azonnal pályára léptünk. Az erő- és állóképességünk megfelelő volt, hiszen végig kontrolláltuk a mérkőzést, ami viszonylag szoros volt. A negyedik negyedben összeállt a védekezésünk, mindössze 8 pontot kaptunk, ellenben dobtunk 18-t és ennek fényében azt mondhatjuk, magabiztosan nyertünk, amit persze nem kell túlértékelni a felkészülés ezen szakaszában, de a győzelem ténye mindenképpen örvendetes. Ez elsősorban a védekezésnek volt köszönhető, de támadó oldalon is jól dobtunk. Másnap a Krka következett, amley tavaly még ABA-ligás volt, de elvileg kiesett onnét, viszont mivel bővítették a liga létszámát, ezért bentmaradhatott. Teljesen új csapatot építettek, a tavalyihoz képest erősebb gárdájuk van. Sejthető volt, hogy nem mi leszünk a meccs esélyesei, ennek ellenére teljesen nyílt volt a találkozó az első félidőben. A második félidőben is vissza tudtunk jönni 5-6 pontra -10-ről, csak a negyedik negyed volt az, amelyben kinyílt az olló, így nagyobb lett a különbség, teljesen jogosan, hiszen egy nálunk jobb együttessel játszottunk. Ez is volt a célunk a felkészülés elején, hogy minél erősebb csapatokkal mérjük össze erőinket. A Krka ellen már mutatkoztak a fáradtság jelei, nem dobtunk jól kintről, és bár voltak szép akcióink, sok esetben nem tudtunk pontosan célozni, elsősorban távolról. De összességében a szlovén túra elérte célját, tanulságosan meccseken vagyunk túl, amelyeket majd kielemzünk. Jelenleg a Krka hozzánk képest egy magasabban jegyzett csapat, egy másik polc. A délszláv, exjugoszláv csapatokat amúgysem lehet soha leírni, kellemetlen ellenük játszani. Összességében a Domzale ellen magabiztosak voltunk, a Krka ellen viszont kijött a különbség, de ebből lehet építkezni. Elégedett vagyok játékosaimmal, noha még rengeteg munkánk van, főleg védekezésben, de azért támadó oldalon is. Megjegyzem, csak csütörtök délután és pénteken edzhettünk teljes kerettel, körülbelül ott tartunk, ahol ilyenkor tartani kell.