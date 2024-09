A nézőtéren, a VIP szektorban több ismert sportoló is felbukkant, így például a kőszegi bokszoló, a sokszoros magyar bajnok Hámori Luca, aki nyári a párizsi ökölvívótornán ötödikként végzett

– Minden szempontból remekül sikerült a gála – összegzett Őze Balázs szakmai vezető. - Rendben volt a hangulat, szépen megteltek a lelátók. De én elsősorban szakmailag értékelném a gálát, ugyanis a magyar harcosok remekül teljesítettek - még a kínai csapat vezetőségének az elismerését is kivívtuk. A mérkőzések világszínvonalúak voltak - és szerencsére két szombathelyi győzelemnek is taposlhattunk. Természetesen folytatjuk a Vendetta Fight Nights sorozatot, márciusban tervezzük a következő gálát - a helyszínt azonban még nem árulnám el. Érdekeség, hogy a jövőben Írország, Bulgária és az Egyesült Arab Emírségek bevonásával dolgozunk!

A gála jegybevételének egy részét a Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete Közhasznú Szervezet kapta.