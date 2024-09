A címvédő Haladás két győzelem után a kötelező győzelemért lépett pályára a szezont két vereséggel kezdő újonc otthonában.

TFSE-TENT Budapest - Haladás VSE 1-8 (0-5). Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács, Kubicsek (Kondákor).

TFSE: Maár - Petroff, Kovács B., Tarján, Fehér. Csere: Czeglédi, Rezsabek, Kovács K., Takács, Csisnier, Szabó K., Tóth D., Hunyadi, Horváth B. Edző: Németh Péter.

HVSE: Alasztics - Dróth, Diogo, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Knizs, Hajmási, Sipos, Körmendy, Petterson, Vas, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Horváth B. (27.), ill. Vatamaniuc-Bartha 2 (3., 15.), Vas (4.), Hajmási 2 (12., 26.), Szabó K. (19., öngól), Petterson (25.), Knizs (35.).

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének, a 4. percben már 2-0-ra vezetett - és az első félidőben el is döntötte a mérkőzés sorsát. Fordulás után kicsit talán visszavett a tempóból a HVSE, de így is bőven a zöld-fehér gárda diktálta a tempót. A Haladás könnyedén, ilyen arányban is megérdemelten nyert - és minden szombathelyi futballista kapott bőven játéklehetőséget.

A Haladás pénteken (18.30) a DEAC vendégeként folytatja a bajnokságot.