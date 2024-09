Ahogyan arról korábban beszámoltunk Halász Bence és Gyurátz Réka nélkül zajlott le az idei Németh Pál Nemzetközi Emlékverseny, ahol fontos kvalifikációs pontokat lehetett bezsebelni a 2025-ös tokiói világbajnokság előtt. A megmérettetésen részt vett Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is, akit az esemény jelentőségéről faggattunk. Mint ismert, a hazai versenyzők közül Rába Dániel negyedik (72,19), klubtársa, Varga Donát pedig ötödik (71,22) lett, míg a hölgyek mezőnyében Viszkeleti Villő zárt az élen (63,29) Németh Zsanett előtt (62,56). A Dobó SE diszkoszvetője, Huszák János (60,53) pedig negyedik lett.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

Fotó: Földi Imre / Forrás: NS

– Nagyon sokat jelentett ez a legutóbbi szombathelyi viadal is az idei atlétikai versenyszezonban, hiszen ez egy silver kategóriás torna volt, ami a kvalifikációs világranglista szempontjából nagyon fontos, hiszen ez már beleesik az új kvalifikációs időszakba, ami a jövő évi tokiói világbajnokságot illeti – fogalmazott Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke, a legutóbbi Németh Pál Emlékversenyen. – Németh Pali bácsi személye amúgyis megkerülhetetlen a magyar atlétikában. Egy olyan edzőlegendáról beszélünk, akinek emléke előtt feltétlen tisztelegni kell. Ez az egész, ami itt Szombathelyen létezik, működik, leginkább neki köszönhető, ezt a szellemi hagyatékot ápolja és adja tovább két fia, Németh László és Németh Zsolt. Láthatjuk azt is, hogy van utánpótlás, vannak gyerekek. Meg kell őket becsülni, mert manapság nagyon nehéz rábírni a fiatalokat a munkára. Embertelen munkát igényel az, hogy valaki akár kalapácsvetésben, akár diszkoszvetésben odakerüljön a világ élvonalába, vagy akár csak a középmezőnyébe. Ezért is fontos, hogy léteznek ezek a műhelyek, szigetek a magyar atlétika térképén. Nyilván, a mi dolgunk az, hogy ezeket évről évre erősítsük. Ha a fiatalok előtt olyan példák járnak, mint például Halász Bence, akkor rá fel tudnak nézni, követni tudják, tehát van kiből erőt és inspirációt meríteni.



Rendben volt az olimpia

Gyulai Miklós szerint az olimpia eredményesség szempontjából rendben volt még akkor is, ha páran fanyalognak az érmek száma miatt.

– Szerintem a csapat nagy része helytállt, Halász Bencét nyilván ki kell emelni, hiszen hozta, amit várhattunk tőle – értékelt a MASZ első embere. – Szándékosan fogalmazok feltételes módban, mert nem vártuk tőle ezt, mivel a sport kiszámíthatatlan, bármi közbejöhet még akkor is, ha valaki toronymagasan esélyes a győzelemre, vagy éremszerzésre, nagyon sok minden történhet. Ami nekem a férfi kalapácsvetés döntőjében fontos volt az az, hogy miután a kanadai srác, Katzberg gyakorlatilag első dobásával lerendezte a versenyt, ott egy új történet kezdődött, egy új verseny vette kezdetét az ezüstös pozíciótól a 12. helyig bezárólag és Bence irgalmatlanul jól alkalmazkodott ehhez és megnyerte. A csapat többi tagja is meglátásom szerint helytállt, persze biztos vannak olyanok, talán itt helyben is akár, akik kicsit többet vártak maguktól, de a hibát vagy hibákat meg kell találni, ki kell elemezni, min kell változtatni, de a Szombathelyi Dobó SE egy nagyon jó hely arra, hogy ezeket a hibákat megtalálják és ki is javítsák, ha egyáltalán voltak ilyenek. Támogatjuk és próbáljuk elősegíteni, hogy minél több ilyen verseny legyen az országban, ahol pontokat lehet gyűjteni, eredményeket lehet javítani. A hazai környezet mindig ad egy pluszt, itt nem kell megszokni semmit, a versenyzők többsége ismeri a hazai körülményeket, úgyhogy örülni kell az ilyen lehetőségeknek – zárta szavait Gyulai Miklós MASZ-elnök. SD