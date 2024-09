Mint arról korábban beszámoltunk, a Haladás-szurkolók és a Hali-drukker vállalkozók összefogtak és közel 2.5 millió forint értékben támogatják a labdarúgó NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő Szombathelyi MÁV Haladás VSE-t. Ebben a támogatásban - többek között - mérkőzéslabdák, őszre elegendő víz és egyéb működést támogató felajánlások is vannak.

Haladás: kell a segítség!

Fotó: Unger Tamás

- Ami a legfontosabb: a szurkolók továbbra is a csapat mellett állnak, úgyhogy amint a szakmai vezetés jelzi felénk, mire van szüksége, mi megpróbáljuk mihamarabb beszerezni – mondta Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke. - Segítünk, amiben tudunk - csakúgy, mint 20 évvel ezelőtt, amikor 2004-ben Bíró Péter távozott Szombathelyről és gyakorlatilag mindent magával vitt. Mi, szurkolók vettünk akkor mezeket a játékosoknak, törölközőket, mosógépet, bútorokat és még sorolhatnám. Most is segítünk, ha megint kell, de ha bárki úgy érzi, hogy valamiben szintén tudna segíteni a csapatnak, nyugodtan keressenek bennünk – és mi összehozzuk az illetékesekkel.