- Színvonalában jócskán elmaradt a mérkőzés a várttól, de az előre védekezésünk sokkal jobban nézett ki mint az előző mérkőzés első félidejében - mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. - Volt két ziccerünk és lehetőségünk is a vezetéshez, de a hazaiaknak is volt egy fejese, amit hárítani tudtunk. Második félidőben hátrébb húzta a hazai csapat a védekezését, így többet és tovább tudtunk labdát bírtokolni, ezekből pedig támadásokat is vezettünk. Meg is szereztük a vezetést, ami után az Újpest elővette a hosszú játékot, ezért rengeteg fejelő párharcot kellett vívnunk. Kontratámadásaink mellett a hazaiaknak is voltak lehetőségei, de sikerült kihúznunk kapott gól nélkül, így egy nagyon fontos három pontot szereztünk. Mondhatnám, hogy óriásit küzdöttek a gyerekek, de ez így volt eddig is, csak nem párosult eredménnyel. Sajnos vezéráldozatokkal is járt a mai mérkőzés, ami tovább nehezíti a dolgunkat.